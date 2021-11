Caz înfiorător în Iași. Un taximetrist, susținut de fosta soție, după ce a răpit și violat o tânără de 29 de ani: "Fata asta se urcă așa, în orice mașină, și acceptă să facă așa ceva?"

In articol:

Un taximetrist din Iași a fost arestat la domiciliu, după ce a fost acuzat de comiterea infracțiunilor de viol și lipsire de libertate. Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, a răpit o tânără în timp ce se afla la muncă și a dus-o în propria locuință, unde

a obligat-o să întrețină relații sexuale.

Tânără de 29 de ani, răpită și violată de un taximetrist

O femeie de 29 de ani nici măcar nu își imagina ce avea să i se întâmple, în momentul în care a luat un taxi, pentru a ajunge la o pensiune din Iași. Tânăra, care a solicitat să fie transportată de la Gara Iași-Nord la o locație unde avea cazare, a trecut prin șocul vieții ei.

Taximetristul cu care călătorea a răpit-o și a dus-o la el acasă, acolo unde a agresat-o sexual.

Ulterior, s-a aflat că bărbatul era cunoscut în localitate pentru faptul că era violent. Potrivit Playtech.ro, apropiații acestuia au povestit că șoferul era despărțit de mai mulți ani de soție.

"Fata asta se urcă așa, în orice mașină, și acceptă să facă așa ceva?"

În urma veștilor despre taximetrist, fosta soție a bărbatului a avut o reacție șocantă, sărind în apărarea acestuia.

Femeia a declarat că șoferul de 65 de ani nu ar fi în stare să facă așa ceva. Totuși, ea a recunoscut că a cerut ordin de protecție împotriva celui care i-a fost partener de viață în urmă cu 6 luni, din cauza faptului că este un tip violent:

Am cerut acum 6 luni un ordin de protecție împotriva lui. Este taximetrist de mai bine de 20 de ani și nu a avut niciodată astfel de plângeri. Eu nu am mai vorbit cu el de câteva zile, nu am auzit de așa întâmplare. Dar și fata asta se urcă așa în orice mașină și acceptă să facă așa ceva? Ce fată e asta? O să stau și eu de vorbă cu el, dar vă spun sigur că nu ar viola niciodată o fată.", a declarat fosta soție a taximetristului, pentru bzi.ro.