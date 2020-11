Caz revoltător în Hunedoara. Un bărbat a murit cu zile, în timp ce aștepta să se elibereze un pat la ATI. „Nu mai pot, nu se ocupă de mine”

Familia bărbatului mort de Covid

Un bărbat de 67 de ani din judeţul Hunedoara s-a infectat cu coronavirus. După ce starea de sănătate a acestuia s-a agravat, familia lui a făcut un apel pentru ca pacientul să fie primit la ATI. Abia după șase zile de căutări, medicii au găsit un pat disponibil, însă a fost mult prea târziu pentru om.

Bolnavul s-a stins din viață înainte de a avea o șansă reală de supraviețuire. Soția și fiica acestuia acuză cadrele medicale că nu s-au ocupat de bărbat. „Soțul meu era pe marginea patului și abia respira. Nu m-a recunoscut. I-am zis, măi Toni, sunt Voica mami, și atunci m-a recunoscut. Zicea: mami, nu mai pot, oamenii nu se ocupă de mine!”, a declarat pentru Antena 3 soţia bărbatului.

Căutări disperate pentru un loc la ATI

Fiica și soția bărbatului mort de Covid

Soția bărbatului a sunat la spitale din întreaga ţară, dar spune că a primit doar refuzuri. Abia miercuri seara, bărbatul a fost transferat la Deva, însă a fost prea târziu. „Ni s-a spus că se poate transfera la un spital apropiat, cei de la urgențe dispuneau de ventilație și ei aveau. El a fost stâlpul nostru, mamă și tată pt amândouă și acum nu-l mai avem, nu are cine să ne ajute”, a declarat, în lacrimi, soţia bărbatului.

Fiica pacientului a scris pe Facebook, că saturaţia de oxigen din sânge ajunsese la 34%, iar plămânii erau afectaţi aproape complet. „Zilele petrecute în spitalul municipal din Orăștie ți-au fost fatale! Deși știau cum se procedează, te-au trimis în ultim moment la Urgențe la Deva. Te-au trimis cu o saturație de 34% și ambii plămâni afectați în proporție de 99%. Aveai șanse să trăiești, aveai șanse să îmi fii alături mult timp de acum înainte.

Aveam și încă am nevoie de ține, am nevoie să mă înveți cum să mă descurc în viața, cum să fac față răutății cu care ne confruntăm. Îmi cer mii de scuze că nu am putut să îți fiu aproape, ai dus lupta asta de unul singur, nu am avut posibilitatea să îți fiu alături, să îți spun cât de mult de apreciez pentru tot ceea ce ai făcut prentru noi, pentru cât te-ai luptat ca nouă să ne fie bine”, a scris copila.

Soția bărbatului a fost confirmată cu Covid, dar se tratează domiciliu. Ea spune că nu a primit răspunsuri la telefon nici de la medicul de familie și nici de la DSP.

