Copilă de 14 ani abuzată de un afacerist de 50 de ani din Cluj[Sursa foto: Observator ]

O minoră de 14 ani a căzut în plasa unu afacerist plin de bani care a ademenit-o cu haine scumpe, plimbări și chiar un apartament.

„I-o cumpărat haine de 62 de milioane de lei vechi într-o zi”, a declarat un vecin, potrivit Observator.

Vecinul copilei de 14 ani abuzată de un afacerist de 50 de ani [Sursa foto: Observator ]

Copila de 14 ani i-ar fi spus mamei sale că s-a îndrăgostit de un bărbat de 50 de ani, moment în care femeia s-a înfuriat. Însă s-a înfuriat doar pe moment, pentru că femeia a avut o sclipire când a auzit că omul are bani și a încurajat relația fiicei sale cu bărbatul mai în vârstă, în schimbul unor foloase materiale.

„O zis că ea s-a îndrăgostit de el. O fată de 14 ani să se îndrăgostească de unul de 50 de ani, vă daţi seama?”, a declarat bunica fetei de 14 ani.

Însă supărarea mamei nu a durat foarte mult, mai ales că bărbatul i-a făcut o ofertă de nerefuzat: i-a închiriat un apartament în Dej, unde s-a mutat alături de fata de 14 ani, mama și fratele ei mai mic.

Bărbatul de 50 de ani a sedus-o pe copila de 14 ani cu bijuterii scumpe și bani! Tatăl fetei era la muncă în străinătate și a aflat totul abia când s-a întors acasă

Bărbatul de 50 de ani, un afacerist și fost impresar pusese ochii pe fată prin intermediul unei alte minore. A abuzat-o sexual, în schimnul unor cadouri scumpe, haine, bijuterii și chiar un concert la artistul ei preferat, Smiley. Tatăl copilei a aflat totul abia după ce s-a întors din străianătate și a depus plângere la poliție.

Tatăl fetei de 14 ani abuzată de afacerist [Sursa foto: Observator ]

„Am bănuit mai de mult. Am spus că o spus lucruri necurate când o fost aici, o fost pe la şcoală pe la fată, o umblat pe acolo, a fost pe la domnul director. I-o cumpărat şi cercei şi lănţisor. Eu am aflat de toate după ce m-am întors din Germania. Da, eu am depus plângerea. Am fost plecat în Germania. Nu am știut nimic până m-am întors și le-am aflat pe toate pe parcurs.”, a declarat tatăl copilei.

Oamenii legii s-au mobilizat și au obţinut mandat judecătoresc ca să pună camere video în apartamentul în care locuia fata alături de bărbatul de 50 de ani. Camerele de filmat au surprins momente intime dintre cei doi, motiv pentru care individul este în arest de anul trecut și este trimis în judecată pentru act sexual cu un minor în formă continuată.

Anchetatorii spun că afaceristul a abuzat de încrederea pe care o avea societatea în el și de situația precară a familiei fetei.

În plus, nici mama fetei nu a scăpat basma curată din această poveste. Ea este pusă la zis pentru că a încurajat relația fiicei sale minore cu un bărbat de 50 de ani. Femeia este cercetată sub control judiciar, pentru complicitate.

Copila de 14 ani locuiește în continuare cu mama

Cu toate că mama fetei i-a făcut mult rău, copila de 14 ani locuiește în continuare cu mama sa. Iniţial, copila a fost luată de Protecţia Copilului şi plasată în grija mătuşii, unde a locuit doar două luni.

Alina Chiorean, DGASPC Cluj: Fata doreşte să stea cu mama în continuare? Doreşte, clar, că este familia ei. Psihologul constată că s-a prelucrat din abuz şi s-a delimitat de abuzator şi fata e mult mai puternică, poate să ia decizii, i-a crescut autonomia.

Omul de afaceri în vârstă de 50 de ani nu era la prima relație de acest tip. Alte două minore au povestit cum bărbatul le lua la plimbare cu maşina şi încerca să le impresioneze cu artiştii pe care îi cunoaşte, ca apoi să le propună să întreţină relaţii sexuale.