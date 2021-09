Caz șocant în Dolj. Un bărbat internat pe secția de Terapie Intensivă a fost declarat mort, în locul altui pacient. Rudele au sesizat totul când au mers să recunoască trupul, la morgă

In articol:

O familie din Dolj a trecut prin clipe sfâșietoare, după ce personalul medical a anunțat decesul rudei lor, internate pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Surpriza a fost una foarte mare, însă, atunci când copiii bărbatului au mers la morgă pentru recunoaștere, căci au constatat că pacientul decedat nu era tatăl lor, ci o cu totul altă persoană.

Bărbat din Dolj, decedat în acte, deși era în viață

Familia unui bărbat din Dolj, internat într-un spital din Craiova, a trecut de la agonie la extaz, după ce personalul medical a făcut o greșeală greu de iertat. Medicii au omis să verifice documentele întocmite pe secția unde un alt pacient se stinsese din viață și i-au atribuit decesul bărbatului care trăia, fără să fie atenți la brățara de indentificare agățată de trupul neînsuflețit al persoanei duse la morgă.

La primirea veștii tragice, apropiații omului au început să pregătească cele necesare înmormântării, însă nici măcar nu își imaginau ce avea să îi aștepte mai târziu: "Am primit telefon că duminică a decedat. Şi că nu se poate face niciun formular până luni dimineaţa la ora 8. La ţară ştiţi cum se face, s-a făcut totul pentru înmormântare. Preot, gornişti la poartă, lume. Vă daţi seama. Când aştepţi ca a doua zi îl iei acasă, îl înmormântezi. Vă daţi seama, maică-mea are două preinfarcturi. Nu am ce să zic.", a declarat Petrișor Oprea, fiul pacientului "decedat" în acte, pentru Observatornews.ro.

Ionel Voinea, ginerele bărbatului declarat decedat în acte[Sursa foto: Captură tv]

Familia a avut un șoc atunci când a mers la morgă să ridice trupul bărbatului, căci ginerele acestuia a descoperit, de fapt, că totul fusese o confuzie, iar cel decedat nu era socrul lui, ci un alt pacient: "Mi-a adus un cărucior cu cineva învelit în cearşaf. A dat cearşaful la o parte. M-am uitat, le-am spus că nu este. Domnul doctor de acolo zice 'Domne, nu îţi recunoşti socrul?'. Domne, nu este el. 'Scrie Oprea Constantin aici şi cu ăsta?' Da, domne, o scrie, dar nu este el.", a fost conversația uluitoare purtată de Ionel Voinea, ginerele bărbatului, cu unul dintre medicii spitalului.

Mai mult, soțul fiicei lui Constantin Oprea a dezvăluit că el a fost cel care a observat faptul că brățara care era prinsă de brațul persoanei decedate avea o etichetă cu numele acestuia, însă nimeni nu constatase lucrul respectiv: "Fişele lui au stat de duminică dimineaţa, au stat la morgă, da? Cu numele de Oprea Constantin. Băgat Oprea Constantin, socru-meu pe secţie.", a mai adăugat ginerele pacientului.

Alice Drăgoescu, șef al secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova[Sursa foto: Captură tv]

Autoritățile au deschis o anchetă

Greșeala medicilor nu va rămâne nepedepsită, căci autoritățile au deschis deja o anchetă și cercetează cum s-a ajuns la o asemenea grozăvie.

Mai mult, se pare că șeful secției ATI era prezent la muncă în momentul în care au fost întocmite documentele decedatului pe numele altui pacient, însă pune această situație pe seama numărului mare de persoane internate și a suprasolicitării personalului: "Ne cerem scuze pentru incidentul regretabil. Ne cerem scuze familiei. Avem un număr foarte mare de pacienți. Personalul este suprasolicitat și este un accident regretabil.", a declarat Alice Drăgoescu, șef pe secția ATI, pentru sursa amintită.