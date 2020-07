Zalău! Pedofil racola copii pentru a întreține relații intime

In articol:

O mămică a ajuns la capătul răbdării după ce a descoperit că nepotul ei a purtat o conversație cu un bărbat care îi cerea poze indecente cu micuțul și îi spunea că îl iubește.

Bărbatul stă adesea prin parcuri, intră în vorbă cu copii și încearcă să-i ademenească să întreţină relaţii intime cu ei.

În momentul în care femeia a descoperit că nepotul ei a purat o discuție cu pedofilul a dat alarma imediat. Femeia din Zalău a postat pe mai multe grupuri de pe Facebook, fotografii cu conversația dintre bărbat și copil, alături de un mesaj de avertizare.

“Bună ziua mămici, sunt o mămică din Zalău și as vrea să aduc un caz revoltător la cunoștință, as vrea sa remarc faptul că în Zalău sunt foarte mulți pedofili, acesta este unul dintre cei mai mari LIVIU COLOJI, mi-a abuzat nepotul pe o rețea de socializare, aveți mai în jos imagini cu el, el atrage minori în cazarea unde locuiește și îi obliga sa întrețină relații sexuale cu ei, este revoltător ce se întâmplă, recent sora mea a fost hărțuita de el pe stradă și luată la rost ca are picioarele la vedere, de obicei frecventează parcurile și veghează alți copii ca să îi ducă în cazarea lui, vorbim despre fapte reale s-au depus câteva plângeri dar nimeni nu se sesizează, va rog frumos dragi mămici aveți grija de copii voștri și când vedeți acest individ prin parcuri sau în preajma grădinițelor anunțați organele legii”, este mesajul postat de mămică.

Din conversația postată pe rețelele de socializare se vede clar cum Liviu Coloji încerca să îl ademenească pe copil să-i trimită poze indecente, ca mai apoi să întrețină și relații intime.

Liviu Coloji, surprins de polițiști în timp ce se masturba în fața unor copii

Liviu Coloji, bărabtul din Zalău care racolează copii de pe stradă, se pare că este un cunoscut al oamenilor legii. În urmă cu câteva zile el a fost suprins de polițiști în timp ce se masturba într-un parc în fața unor copii.

Polițiștii din Zalău au declarat pentru Spynews că bărbatul a ajuns în atenția lor și este anchetat.

„Lucrătorii de la Polția Zalău s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări, pentru stabilirea tuturor aspectelor legate de acest caz”, au declarat oamenii legii.