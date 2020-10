Femeie care plânge

Caz șocant! O femeie de 64 de ani, din Arad, s-a stins din viață, după ce ar fi fost transportată de la un spital la altul, deși starea ei de sănătatea se înrăutățea. Familia femeii îl acuză pe operatorul de la 112 și susține că dacă acesta ar fi trimis o ambulanță mai repede, aceste momente cumplite nu ar mai fi avut loc.

Femeie de 64 de ani, moartă din cauza unui operator

Soțul femeii și-a sunat imediat fiica, în momentul în care a observat că femeia se simte din ce în ce mai rău. În acel moment, fata a fost cea care a sunat la 112 și a explicat că mama ei, persoană cu handicap, susține că are dureri în piept și are nevoie de o ambulanță.

"Am sunat la 112, m-au transferat la salvare și am zis că mama nu se simte bine. I-am spus că are dureri în piept. Apoi m-a întrebat de când e în starea asta. Ea de sâmbătă spre duminică s-a simțit rău. Nu avea antecedente de probleme cardiace", a declarat fiica femeii.

Totuși, femeia mai declară faptul că operatorul de la 112 i-a spus să îi dea un tratament și totodată că echipa de Ambulanță nu se deplasează pentru un așa caz minor, după ce aceasta a specificat că are dureri foarte mari. Starea de sănătate a persoanei în vârstă s-a înrăutățit, iar în momentul respectiv, familia a decis să meargă cu aceasta la un centru de permanenţă. Acolo, medicii au descoperit faptul că femeia a suferit un infarct.

“Au sunat la 112 și au spus că e urgență. A venit ambulanța, apoi am tot stat în parcare vreo 20 de minute. Mama era în ambulanță. I-au făcut EKG până la urmă a ieșit doctorița din ambulanță să ne spună că aparatele arată că a făcut infarct, dar a spus că pentru a fi siguri trebuie să meargă la spital să-i facă ceva analiză de sânge”, a mai povestit fiica femeii.

În momentul în care au ajuns la spital, au avut parte de alte câteva clipe de coșmar. Fata nu a fost lăsată să intre cu mama sa, deși aceasta era surdo-mută. În cele din urmă, după alte câteva analize şi investigaţii a fost declarată din nou starea critică şi s-a decis transportarea femeii de urgenţă la Timişoara.

“La Timișoara au operat-o, i-au făcut procedura, doar că ea a ajuns în stare critică. Mama era foarte obosită, am pierdut aiurea 3-4 ore, din cauza asta a murit. Dacă venea ambulanța când am sunat noi prima oară și dacă aveam doctor în Arad, câștigam 3-4 ore. Nu vreau să fac rău nimănui, dar așa ceva nu vreau să se mai întâmple. Poate fi mama oricui data viitoare. Suni la Ambulanță și nu vin dacă ți-e rău”, spune fiica femeii.