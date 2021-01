Caz șocant! O fetiță de doar 6 ani a fost violată de către unchiul ei în vârstă de 18 ani

In articol:

O minoră a trecut prin clipe de coșmar, după ce unchiul ei cu 12 ani mai mare a agresat-o! Gestul șocant la care a recus tânărul! Mama micuței a dat primele detalii despre incident!

Fetiță de șase ani, violată de unchiul ei de 18 ani

Băiatul a mers la fântână pentru a lua fată, iar fetița a decis să meargă și

ea cu unchiul ei. Însă, copila nu s-a gândit nici măcar o secundă la ceea ce va urma să se întâmple.

Tânărul a dezbrăcat-o și a supus-o unor chinuri cumplite. Extrem de speriată de cele întâmplate, minora a mers acasă și i-a povestit mamei sale toată scena oribilă. La scurt timp, părintele a dat declarații în fața anchetatorilor, potrivit bzc.ro .

„Eu locuiesc în aceeaşi casă cu socrul şi alte două fete, pentru că soţul m-a părăsit şi s-a mutat într-o comună din vecini, iar mama e moartă de vreo trei ani. Aseară, pe la zece şi jumătate, socrul l-a chemat pe frate-meu – care stă în vecini – să discute ceva cu el şi, la un moment dat l-a rugat să ne aducă nişte apă de la fântâna aflată în curte. Şi fetiţa, care era trează la ora aceea, a zis că-l însoţeşte, ceea ce s-a şi întâmplat. Nu era prima oară când mergea undeva împreună cu el, fiindcă era unchiul lui preferat şi se ataşase de el, iar eu nu auzisem – până astă noapte – să fi făcut vreun gest nepotrivit. Dar, după ce s-au întors cu apa, după câteva minute, fata mi-a povestit, plângând, tot ce a pătimit. Aşa că am dezbrăcat-o şi am examinat-o cu atenţie. Mi s-a părut că e aşa cum zice ea şi că nu mă minte, aşa că am chemat imediat poliţia, sunând la numărul de urgenţă 112”...a spus femeia, șocată de cele întâmplate.