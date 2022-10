Caz şocant! Un fotbalist de la Arsenal a fost înjunghiat într-un mall din Milano

In articol:

Pablo Mari, fotbalistul lui Arsenal împrumutat la Monza, a avut neşansa să se afle într-un mall din Milano, în momentul în care o persoană a luat un cuţit şi a început să îi înjunghie pe oamenii din apropiere.

Atac şocant în Italia. Pablo Mari, una dintre victime

Fundaşul spaniol se afla cu familia la cumpărături în momentul în care a avut loc atacul. Pablo Mari a fost rănit, la fel ca alte trei persoane. Una dintre victime nu a rezistat însă atacului şi a decedat.

Un atac absolut şocant a avut loc într-un mall din Milano. O persoană care suferea de tulburări psihice a luat un cuţit de pe raft şi i-a atacat pe oamenii din apropiere, spun anchetatorii. Patru persoane au fost rănite, printre care şi Pablo Mari, iar o alta a fost ucisă. Din câte se pare, atacatorul urma un tratament pentru depresie.

"Eram cu căruciorul de cumpărături, copilul meu era în el. Deodată, am simțit o durere puternică în zona spatelui. Apoi am văzut că un bărbat înjunghie o altă persoană în gât. Cred că azi am avut noroc, putea să fie mult mai rău. Am văzut cum o persoană moare în fața mea", a declarat Pablo Mari, conform Gazzetta dello Sport.

Pablo Mari va fi operat după ce a fost înjunghiat

Deşi le-a declarat jurnaliştilor italieni că se simte norocos că a scăpat cu viaţă, Pablo Mari a fost rănit destul de grav. Fundaşul spaniol care se află sub contract cu Arsenal, dar care evoluează sub formă de împrumut la Monza a fost înjunghiat în spate. Fotbalistul va fi operat, pentru a reduce riscul de vătămare musculară.

Pablo Mari a fost vizitat în spital de Adriano Galliani, preşedintele clubului Monza. Acesta le-a declarat jurnaliştilor că starea de sănătate a fotbalistului este sub control şi că în acest moment, spaniolul se află în afara oricărui pericol. "Pablo Mari are o rană destul de adâncă în zona spatelui, dar din fericire n-au fost atinse organelle vitale. Viața lui nu este în pericol, ar trebui să se recupereze rapid. Cred că înălțimea l-a salvat.

A fost luat prin surprindere. A văzut tot ce s-a întâmplat și este extrem de afectat. Totuși, este un om puternic, mi-a spus că ar fi dispus să joace luni. Are o forță incredibilă", a declarat Adriano Galliani pentru presa din Italia.

Pablo Mari are 29 de ani şi s-a mutat în Italia, la Monza, în vara acestui an. Se află sub contract cu Arsenal din 2020, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Gimnastic, Manchester City, NAC Breda, Deportivo la Coruna, Flamengo şi Udinese.