Cazare studenți în cămine: ar putea avea prioritate cei vaccinați. Ministru Educației, anunț important

Sorin Cîmpeanu a anunțat că ar putea fi introdusă și la noi regula de prioritate la cazare a studenților vaccinați, așa cum este în Statele Unite ale Americii.

Pentru a se încuraja vaccinarea, Sorin Cîmpeanu a declarat că universitățile ar putea introduce criterii de cazare în căminele studențești.

Cazare studenți în cămine: ar putea avea prioritate cei vaccinați

Ministrul Educației spune că este luată în calcul varianta ca studenții vaccinați să aibă prioritate la cazarea în cămine, locurile fiind limitate.

Universitățile românești încurajează vaccinarea și necesitatea vaccinării. Vaccinarea trebuie să rămână un act voluntar, dar universitatea are posibilitatea să introducă criterii prin care să încurajeze vaccinarea. Am discutat cu rectorii universitari din România și în cele mai multe dintre ele există posibilitatea de a organiza centre de vaccinare pentru pregătirea următorului an universitar.

În universitățile din România există o capacitate de cazare limitată. Ar putea introduce un criteriu: Să aibă prioritate la vaccinare studenții vaccinați, cu scopul de a asigura o protecție minimă.

Atâta vreme cât este un criteriu de prioritizare, nu văd de ce să fie discriminatoriu. Vaccinarea este și trebuie să rămână un act voluntar”, a spus ministrul Educaţiei, potrivit AlephNews.

Studenții, încurajați să se vaccineze

Daniel David, preşedintele rectorilor din România, îi încurajează pe studenţi să se vaccineze împotriva coronavirusului.

„Am în plan să încerc să-i educ pe cât mai mulți să urmeze calea asta. La noi o astfel de decizie ar trebui să vină cu o mare aprobare, dacă nu cu reglementări. Sunt foarte hotărât să mobilizez și să dăm exemple astfel încât să vină în număr mare la vaccinare”, a spus Daniel David, președintele rectorilor din România.

În Statele Unite ale Americii este aplicat acest criteriu. Peste 30 de universități îi obligă pe profesori și studenți să se vaccineze. Fără să fie imunizați, ei nu sunt primiți în campusuri.