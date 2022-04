Căzătura de pe scenă nu a fost singurul moment jenant al Lorennei! Artista ne-a povestit o altă întâmplare care te face să râzi cu lacrimi: “Am creat un fel de dans” | EXCLUSIV

In articol:

Lorenna este una dintre artiștii de aur ai României. Oriunde a mers ne-a reprezentat cu succes, fiind considerată una dintre cele mai bune plăcute din țara noastră. Mereu s-a ocupat cu voia bună și dispoziția ridicată a publicului, drept dovadă stând numeroasele apariții și succesul debordant pe care aceasta îl are.

Lorenna, în pas cu moda

Lorenna își iubește enorm publicul. Deși are o carieră longevivă, nu uită niciodată să se adapteze în funcție de noile trenduri. Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, artista ne-a spus cum reușește să fie constant aproape de publicul ei.

"Unii nu înțeleg faptul că generațiile se schimbă. Dacă nu rămâi în pas cu moda, publicul te pune la zid. Trebuie să știi cum să captezi interesul tuturor generațiilor pe rețelele de socializare. Fac aproximativ 2-3 postări zilnice și pe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, iar postările mele și muzica se bucură de milioane de aprecieri și vizualizări, atât din partea generația X, cât și a celor din generațiile Y și Z. Îmi place să fiu în pas cu noul trend. De aceea, în fiecare lună, îmi surprind fanii cu noutăți.", a declarat Lorenna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Lorenna, amintiri amuzante din cariera sa

În urmă cu ceva timp, Lorenna a făcut o gafă mare în cadrul unui spectacol. S-a dezechilibrat și a căzut pe scenă, în fața tuturor. Faza a devenit virală, iar artista a distribuit-o și ea pe profilul ei, lucru care arată că e o persoană asumată, care face haz de necaz. Lorenna ne-a mai povestit o întâmplare din cadrul carierei ei, care, la fel, a stârnit hohote de râs.

"Au mai existat câteva incidente în cariera mea, dar eu sunt persoana aceea care face haz de necaz din orice întâmplare. Îmi amintesc că acum câțiva anișori, de revelion, aveam piciorul în gips și în timp ce cântam, dansam într-un picior. Au început cu toții să danseze și ei la fel ca mine. Am creat un fel un fel de dans, un fel de sincron. Am mare, mare noroc că publicul mă iubește și atunci am făcut haz de necaz. Ce era să fac? Obișnuiesc să organizez concursuri pe scenă, la spectacole, îmi provoc publicul la cântat, iar eu îl recompensez cu CD-uri, cu pupici, vreau să creez atmosferă și de fiecare dată se creează una specială, hazlie, un show specific mie. Fanii de multe ori urcă la mine pe scenă cu tigăi îmbrăcate în flori sau bilețele pe care îmi scriu gândurile lor, declarațiile lor de dragoste. Eu mă amuz si mă simt minunat.", a mărturisit Lorenna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.