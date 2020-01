Vanya, băiatul de zece ani din Rusia care ar fi lăsat o fată de 13 ani însărcinată, Darya, este prea imatur sexual pentru a produce spermă, spune medicul care l-a examinat, potrivit thesun.co.uk.

Cu permisiunea părinților, o emisiune de televiziune din Rusia a dezvăluit fețele copiilor din centrul cazului care a provocat adânci controverse. Tot în timpul emisiunii, a fost prezentată declarația medicului care l-a examinat pe băiat.

Citeste si: Și-au dus fata de 14 ani la spital speriați că are o tumoră! Medicii din Botoșani au descoperit că e însărcinată în nouă luni

Citeste si: Opt violatori au fost închiși după ce victima lor de 13 ani i-a găsit pe Facebook

Medicul a spus în fața camerelor: „Nu pot exista celule spermatozoide. El este încă un copil”. Tot el a adăugat: „Nu există nici măcar testosteron. În plus, are încă organele sexuale de copil. Pubertatea nu a început încă”.

Un vecin susține că nu băiatul în vârstă de 10 ani este tatăl, iar fata ar avea un alt partener mai în vârstă. (Citește și: Medicii credeau că este gravidă și au vrut să-i facă cezariană! Ce au descoperit este halucinant)

Fata susține că nu are alt iubit

Fata a declarat în direct că nu are o relație cu altcineva. Viitoarea mamă este crezută de un psiholog din Rusia. Mai mult decât atât, Darya a povestit ce s-a întâmplat între cei doi: „A fost ideea lui Vanya. Dar eu nu m-am supărat. A închis ușa și a lăsat cheia în yală, astfel încât mama lui să nu poată deschide. A fost puțin înfricoșător, putea fi dureros. A fost puțin, apoi totul a decurs normal. Am fost puțin rușinați, ne-am ascuns sub pătură. Nu mă gândeam că la 10 ani poți face astfel de lucru. M-am gândit că nu se va întâmpla nimic”.

Fata și mama ei vor să păstreze copilul, dar este prea devreme în sarcină pentru o verificare ADN asupra copilului, care va fi finalizată ulterior.