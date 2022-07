Cazul femeii care a găsit o sticlă de apă pe capota mașinii și a realizat ce se petrece, atrage atenția! Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Se poate întâmpla și în interiorul locuinței”

In articol:

O femeie din SUA a găsit o sticlă de apă pe capota mașinii, atunci când autoturismul se afla într-o parcare.

Aceasta a realizat imediat ce se petrece și a reușit să evite o situație tragică. Dacă în mod normal astfel de lucruri se petrec în zone aglomerate, unde agresorul este mai greu de identificat, de această dată totul a avut loc în parcarea unui supermarket.

Povestea ei a fost postată și pe Tik-Tok, acolo unde a devenit rapid virală. Din păcate, cazurile persoanelor urmărite sau cărora li se lasă semne nu sunt deloc rare, așa că jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis pentru a afla ce pot face victimele care ajung în astfel de situații, dar și care sunt alte metode la care apelează hărțuitorii.

Cazul femeii care a găsit sticla de apă pe capota mașinii și cum a evitat o tragedie

Povestea lui Hayley West a devenit virală pe Tik-Tok, după ce tânăra a găsit o sticlă de apă pe capota mașinii, în timp ce autoturismul era parcat.

Femeia a ajuns în parcare unui supermarket, acolo unde și-a făcut cumpărăturile, însă și-a dat seama că un bărbat dubios o urmărea. S-a speriat așa tare, că a intrat într-un alt magazin, acolo unde s-a filmat și a postat totul online.

Bărbatul în cauză s-a ținut după ea și a întrebat-o cum o cheamă, dar într-un final a scăpat de el. Când a ieșit din magazin, a găsit o sticlă de apă pe mașină, aceasta fiind o tactică folosită des de hărțuitori, răpitori și traficanți, pentru a face victima să iasă din mașină și să reacționeze, să ia sticla de acolo.

„Efectiv acum am pielea de găină, mi s-a întâmplat cel mai ciudat lucru. Am ieșit de la(...) și m-am îndreptat către mașina mea, aflată acolo în parcare. Am văzut un tip care mergea cam aproape de mine, se apropia tot mai mult și mă tot întreba cum mă cheamă. L-am ignorat complet și am continuat să merg, însă și el a continuat să mă urmărească.

S-a îndreptat spre mașina mea, dar nu am reacționat, pentru a nu-și da seama că este a mea, deși cred că știa deja acest lucru.(...) Când m-am întors la mașină, pe capotă era o sticlă cu apă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. E foarte important să fii atentă, mai ales dacă ești femeie”, a spus Hayley West, pe TikTok.

În cazul în care găsești o sticlă de apă pe cota mașinii, nu te grăbi să o iei, ci mai bine arunc-o de acolo, iar dacă simți și că ești urmărită de cineva, cel mai bine este să anunți organele competente. Este importantă și verificarea mașinii, ca cineva să nu îți fi pus un sistem GPS prin care să te monitorizeze și să poată ajunge la tine.

O sticlă de apă, lăsată pe capota unei mașini

Ce metode folosesc hărțuitorii ca să ajungă la posibilele victime

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis pentru a afla care sunt metodele de hărțuire la care recurg oamenii și cum ar trebui să procedeze o persoană atunci când realizează că este urmărită.

Avocatul Adrian Cuculis ne-a explicat că atât bărbații, cât și femeile pot cădea drept victime, iar cel mai important este ca oamenii să știe că nimeni nu are dreptul să îi urmărească, nici măcar la locul de muncă.

„Treaba aceasta nu se aplică doar la femei se aplică către oricine. Sunt câteva semne care îți pot arăta lucru acesta. Fie faptul că de exemplu găsești preșul de la ușă mutat, că găsești tot felul de lucruri evidente precum mesajele puse în geam, fie că vezi mașini dubioase care stau prin fața blocului, că primești telefoane cu număr ascuns și nu vorbește nimeni sau că ți se livrează tot felul de link-uri care sunt periculoase pentru că ți se pot instala niște programe de interceptare.

Toate lucrurile acestea pot contura părerea, fie că vorbim despre o doamnă, fie că vorbim despre un domn sau o doamnă. Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că și rețelele sociale, dacă intrăm pe link-uri nefericite, pot fi niște probleme mari pentru că nu intră doar să îți spargă contul, ci și ca să îți poată monitoriza mesajele. Toată treaba asta se poate întâmpla cu consensul tău”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Avocatul Adrian Cuculis [Sursa foto: Facebook]

Ce pot face oamenii care realizează că sunt urmăriți și hărțuiți

Avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre sancțiunile care se pot aplica în cazul oamenilor care hărțuiesc alți oameni, dar și cum pot reacționa persoanele care realizează că sunt urmărite, dar nu au nici cea mai mică idee despre cine este vorba.

„Atâta timp cât ești monitorizat acasă sau la locul de muncă, vorbim despre fapt de hărțuire. Nu e nevoie să se întâmple de mai multe ori, e suficient să se întâmple o dată și tot faptă de hărțuire este.

Nimeni nu are dreptul să hărțuiască și să monitorizeze pe cineva nici la locul de muncă și nici la el acasă. Pe de altă parte, dacă constatăm că aceste lucruri se întâmplă, avem și noi, la rândul nostru două posibilități: fie contracarăm și ne punem noi, la rândul nostru, un detectiv care să se ocupe de verificarea persoanelor care ne urmăresc.

Dacă nu, și știm exact cine este persoana respectivă, putem face niște plângeri penale și în cele din urmă persoana respectivă a fost arestată”, a precizat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Avocatul Adrian Cuculis recomandă oamenilor să rămână în locuri cât mai populate și mai ales să anunțe autoritățile, în cazul în care realizează că cineva îi urmărește tocmai ca să îi tâlhărească.

„Dacă o persoană se ia după tine pe stradă și ajunge să te urmărească până în fața blocului atunci da, este hărțuire(...) Mai sunt și situațiile în care persoanele sunt urmărite ca să fie tâlhărite, iar atunci e și mai grav pentru că primul atac sau contra atac trebuie să fie acel apel la 112 și mai ales să rămâi într-un spațiu cât mai public”, a precizat el, pentru WOWbiz.ro.

