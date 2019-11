O fetiță de zece ani a fost răpită de pe o stradă din Brăila de doi bărbați de 20 și 30 de ani. A fost violată, bătută și apoi abandonată în fața unui magazin. Copila a fost dusă la spital de către mama ei, iar agresorii se află în aceste momente în spatele gratiilor, după ce magistrații au decis ca ei să fie arestați preventiv pentru 30 de zile.

Cazul fetiței din Băila i-a îngrozit pe români

Alin Dincă, zis „Coiotu'”, a publicat un mesaj furibund pe pagina lui de Facebook.

- Cei doi violatori/rapitori fac parte dintr-un grup interlop. Sunt cunoscuti pentru trafic de droguri, trafic de carne vie, talharie, furt si taxe de protectie. Unul dintre ei a iesit recent din puscarie.

- Chiar toata Romania asta este populata numai de interlopi si de bombardieri si de mortii lor?

- De ce jegurile care conduc tara asta de 30 de ani permit aparitia si existenta acestor clanuri interlope?

- Fetita striga, oamenii ignorau. O lectie care va ramane adanc scrisa in sufletul acestui copil. Care este lectia? Simplu: nu te baza pe nimeni, nu cere ajutorul nimanui, sa nu ai incredere in nimeni, oamenii sunt fricosi, oamenii nu au coloana vertebrala, oamenii sunt indiferenti etc.

- De ce jegosii astia care conduc nu schimba legislatia incat sa existe pedepse reale pentru astfel de infractiuni?

- Cum ne suportam atat de prosti? Cum in anul 2019 niste parinti nu suna la politie cand vad ca fata lor de 10 ani a disparut? Cum nu suna cand fata este adusa plina de sange si violata... cu fracturi in zona mandibulei.

a scris pe pagina lui Alin Dincă, solistul de la Trooper.