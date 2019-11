Au apărut noi informații în cazul din Timișoara, unde trei persoane și-au pierdut viața în urma unei deratizări care a avut loc într-un bloc din oraș. O mamă și doi copii și-au găsit sfârșitul.

Patronul firmei de deratizare, practic și singurul angajat al firmei, căci oamenii care lucrau pentru el nu ar fi avut contract de muncă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Blocul afectat este cel de pe strada Mioriței din Timișoara. Bărbatul este pus sub acuzație de culpă și vătămare corporală. Insecticidul folosit conține fosfură de aluminiu și a fost achiziționat de pe piața neagră.

Prim-procurorul Tribunalului Timiș: ”S-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale”

În cursul zilei de luni, Prim-Procurorul Tribunalului Timiș, Violeta Filip, a transmis public cum se numește insecticidul folosit de către patron.

"Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale - Inspectoratul de Poliţie Timiş din data de 19 noiembrie, confirmată prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş din aceeaşi dată, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul B.I.S. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi trafic de produse sau substanţe toxice (...). În cauză există indicii că în procesul de deratizare, suspectul a folosit un insecticid denumit Delicia - GASTOXIN, care are în compoziţie fosfură de aluminiu, o substanţă foarte toxică, cu efecte letale în caz de inhalare şi care necesită pentru utilizare autorizaţie specială. Organele de cercetare penală au dispus faţă de suspect măsura preventivă a reţinerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 19 noiembrie ora 3,30", arată prim-procurorul Tribunalului Timiş, Violeta Filip, într-un comunicat remis Agerpres.

Informații de ultimă oră în cazul pacienților de la Timișoara. Numărul persoanelor internate în spital crește alarmant de la o oră la alta

Întreaga noapte echipele de verificare chimică au intrat din nou în fiecare locuință purtând costume speciale și folosind aparatura de masurare. Au preluat informatii legate de nivelul de concentratie al substantelor folosite pentru deratizarea din ,,Blocul Mortii” precum și în blocul vecin. In apartamentele vecine cu cele in care s-au produs tragediile nivelul substantelor descoperite de specialisti este unul foarte mare. Specialiștilor vorbesc de substante cu grad 1 de toxicitate indicate de aparatele cu care se fac masuratori.