Ce a aflat recent Betty Salam despre mama ei? Artista este în stare de șoc: „Nu am știut niciodată” | EXCLUSIV

Betty Salam este o artistă foarte sinceră și asumată. De curând a fost invitată în emisiunea „Online Story”, unde a făcut o serie de dezvăluiri. Artista a povestit despre familia sa, starea de sănătate a lui Florin Salam și lucrul neașteptat pe care l-a aflat despre mama sa.

Betty Salam a fost în stare de șoc în urmă cu puțin timp. O prietenă apropiată de-ale mamei ei i-a dat o veste la care nu se aștepta să o audă. Se pare că înainte să înceteze din viață, mama lui Betty și-a dorit ca fiica ei să devină artistă, la fel ca tatăl ei.

„Am aflat ceva recent de la o prietenă foarte veche a mamei mele, dar nu știu de ce nu mi-a spus ea până acum. Mama mea și-ar fi dorit ca eu să devin cântăreață. Eu nu am știut asta niciodată. Acum recent am aflat. De când am auzit asta sunt mai ambiționată. Eu nu am știut că mama își dorea ca eu să devin cântăreață. Tata mereu m-a ferit de lumea asta, pentru că nu își dorea să trăiesc și eu ce a trăit el. E foarte multă muncă și fără să vrei îți pui familia pe al doilea loc. Dacă știi cum să gestionezi situația, cred că poți să le îmbini pe amândouă într-o oarecare măsură, cum și el a făcut-o. Întotdeauna ne-a îngrijit din umbră pe mine și pe fratele meu. Dacă aveam nevoie de el, indiferent de câtă treabă am avut, era acolo pentru mine și Dani.”, a mărturisit Betty Salam.

Betty Salam, totul despre starea de sănătate a lui Florin Salam

Florin Salam a trecut prin momente cumplite, din cauza stării de sănătate.

Betty a vorbit despre situația din prezent a tatălui ei și motivele care au dus la epuizarea acestuia.

„Tata este un om foarte muncit. El muncește de la 14 ani, a trecut prin alte situații, supărări și încercări de la Dumnezeu. El este un om puternic și a știut să treacă prin orice, din rău să facă bine. A trecut prin multe faze, muncă, oboseală, stres, toată lumea agățată de el, era normal să cedeze și să fie epuizat. Cu toate acestea, Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că este bine, lângă noi și vreau să fie întotdeauna cea mai bună variantă a lui.”, a declarat Betty Salam, pentru WOWnews.

