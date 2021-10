Ce a apărut la mormântul Denisei Răducu, la doi ani după ce locul a fost ars din temelii? Povestea emoționantă a celui mai de preț obiect al cântăreței! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Fanii nu au uitat-o pe Denisa Răducu, la aproape 4 ani și jumătate de la trecerea în neființă a cântăreței.

Ursulețul de pluș al Denisei a ars în incendiul de acum 2 ani

Avea doar 27 de ani când s-a întâmplat tragedia. Cei care au iubit-o sau au cunoscut-o vin și azi, ca într-un pelerinaj la mormântul de la cimitirul din Ștefănești.

Părinții Denisei sunt zilnic la cimitir și au grijă de mormânt. Tatăl interpretei a ridicat cu mâinile lui întreaga construcție din jurul locului de veci, care include o vitrină cu obiecte personale ale acesteia și un acoperiș.

În urmă cu doi ani, mormântul Denisei a ars din temelii din cauza unor lumânări lăsate aprinse, iar în incendiu s-au pierdut și multe din lucrurile care i-au fost dragi acesteia. Printre ele se numără și un ursuleț de pluș, care-i era drag artistei.

Ursulețul Denisei a reapărut la mormânt

Totuși, în fotografiile realizate recent la mormânt, un alt ursuleț, aproape identic cu cel care a ars, a apărut la căpătâiul Denisei.

Povestea emoționantă a jucăriei, dezvăluită după moartea interpretei

De altfel, acesta este unul din obiectele pe care fanii îl aduc cel mai des la mormânt, acesa având o semnificație aparte.

Povestea ursulețului de pluș care a stat la mormântul Denisei este una cu adevărat emoționantă și a fost făcută publică de jurnalistul Sorin Andreiana, care a dezvăluit-o în Evenimentul Zilei, la câteva zile de la moartea fetei.

Acesta o cunoscuse pe Denisa pe vremea când aceasta avea doar 16 ani și abia se mutase în București iar atunci a aflat că interpreta încă mai dormea cu un ursuleț de pluș

„Am realizat cu atât mai mult că Denisa era înca un copil când i-am văzut camera în care se instalase, în apartamentul vărului ei. Patul era dominat de un ursuleț de pluș, pe care și-l adusese cu ea din satul natal.

Mi-a mărturisit că îi era greu să se obișnuiască făra părinții, bunii și sora ei și că ursulețul era, cumva, legătura ei cu familia de la țară.

” Dar să nu scrii asta, că apoi poate nu mai sunt luată în serios la concerte. O să zica lumea că sunt încă un copil”, m-a rugat Denisa. Nu am scris, dar copilul acela pe care l-am cunoscut în 2006 mi-a rămas în minte”, a povestit jurnalistul.

Denisa se temea să nu-și piardă vocea

Acel copil numit Denisa se pegătea în acel moment pentru viață, nicidecum pentru moarte. I-a povestit jurnalistului că vrea să urmeze o facultate și să aibă propria meserie, pentru momentul în care nu se va mai putea întreține din muzică

„Mă duc la şcoală, deşi acum este puţin mai greu cu timpul că trebuie să fac loc în program şi pentru înregistrări şi concerte. Mă bucur că m-am mutat la Bucureşti că pot merge şi la un liceu mai bun şi mai târziu la facultate. Vreau să am şi o diplomă că nu pot risca să mă bazez numai pe muzică. Am citit cazuri de cântăreţi care au rămas fără voce, aşa că trebuie să am şi o variantă de rezervă”, mi-a spus în 2006 un copil timid, dar determinat să reuşească în viaţă. Şi Denisa şi-a văzut de şcoală”, se mai scrie în articol.

Monumentul Denisei din cimitirul din Ștefănești

Povestea de mai sus este una binecunoscută de fanii ei, care în ultimii ani au adus zeci de ursuleți, precum și alte jucării, pe care i-au lăsat la mormânt, semn că legătura cu artista lor preferată continuă să fie una puternică, chiar și după moarte.