Ce a apărut pe contul Andreei Antonescu, la scurt timp după ce a anunțat despărțirea de tatăl fiicei sale: „Ți-am zis eu! Vezi că te-a lăsat?”

În urmă cu o zi, Andreea Antonescu a luat prin surprindere showbiz-ul românesc după ce a anunțat pe rețelele de socializare despărțirea de partenerul său de viață și totodată tatăl celei de-a doua sa fiică. La scurt timp după ce a dat vestea, artista a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii cu ea în care nu părea foarte afectată de ceea ce s-a întâmplat, ba chiar a surprins

pe toată lumea cu descrierea ultimii imagini: „It’s just me, myself and I”.

Internauții însă nu au ratat ocazia de a comenta la postarea vedetei, iar dacă unii o complimentau pe aceasta pentru silueta și modul în care arată, câțiva nu au ezitat să lase mesaje răutăcioase legate de faptul că Andreea Antonescu și tatăl copilului ei și-au spus adio. Ba chiar o urmăritoare a numit-o pe cântăreață bătrână și i-a amintit că are doi copii care au rămas fără tată. Până la acest moment, artista nu a reacționat în niciun fel la cuvintele jignitoare ale internautei.

„Ți-am zis eu că ești babă? Și nu îți mai trebuie copil? Vezi că te-a lăsat? Acum ai 2 copii fără tată”, este comentariul răutăcios lăsat de o internaută.

Care este motivul pentru care Andreea Antonescu și iubitul ei și-au spus adio

Vestea despărțirii a fost dată chiar de Andreea Antonescu în urmă cu o zi.

Vedeta a mărturisit că indiferent de situație, ea și fostul ei iubit vor face tot ce e posibil pentru ca fiica lor să crească așa cum trebuie. Cât despre motivele pentru care cei doi au decis să pună punct relației, artista a precizat că a fost vorba despre nepotrivirea de caracter dintre ei.

„Dragii mei, vreau să aflați de la mine că relația pe care am avut-o cu Victor s-a încheiat! Despărțirea nu are ca și cauză subiecte care să țină de prima pagină, ci doar simplă nepotrivire de caracter! Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei! Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că îmi respectați alegere de a nu mai discuta pe acest subiect!”, a scris Andreea Antonescu pe Instagram.