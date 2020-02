Andreea Berecleanu și-a anunțat demisia săptămâna aceasta, de la pupitrul jurnalului de știri pe care îl prezenta de 17 ani.

Jurnalista a primit numeroase mesaje - unele de încurajare, altele de regret, de la oamenii care o urmăreau seară de seară de ani buni.

Andreea Berecleanu a făcut peste 100 de story-uri pe contul de instagram cu toate mesajele primite de la oameni.

Unul din mesaje a impresionat-o cel mai tare, motiv pentru care jurnalista a desenat o inimioară în dreptul postării, semn că autorul a spus mai multe decât ar fi putut ea să spună vreodată, din dorința de a menține o atitudine diplomată.

"Ce deranjează cel mai mult la Berecleanu e faptul că nu are dependențe -profesionale și personale. E divă autentică, nu prosteală! N-are nevoie nici de funcție și nici de poziție ca să fie ce e în mod natural. N-ai ce să-i faci", a scris un utilizator.



Andreea Berecleanu, prima declarație după ce și-a dat demisia

„Am stat 17 ani în Antena pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situatii impuse. Sunt prezentator de stiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atat de colegii de breasla cat si de catre public tocmai pentru ca nu am dezamagit, sunt un om corect si onest. Pot sa dau si amanunte despre alegerea mea de a pleca dar cred ca viata trebuie sa-si urmeze cursul, la fel si profesia mea.

Voi fi alaturi milioanelor de oameni cu dragoste si respect mereu, sub diferite forme, si va multumesc pentru toti acesti ani. Multi dintre voi, asa cum mi-ati spus oficial pe retelele mele de Social Media sau in studiile de piata, dar si pe strada, fata in fata, ma considerati un prieten al familiei dv si un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erati telespectatori ai postului de televiziune, ati ales Observatorul de dragul meu. Aceasta incredere inseamna enorm pentru mine. Asa cum nu ma dezic de principiile mele, nu ma voi dezice nici de voi! Ne vom intalni, cu siguranta! Cu dragoste, a voastra, Andreea ❤️”, este mesajul pe care Andreea Berecleanu l-a publicat pe pagina ei de Instagram, anunțând că nu va mai fi văzută la pupitrul știrilor.