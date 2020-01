Oana Radu a negat până în ultima secundă relaţia cu antrenorul ei, dar odată cu venirea noul an a decis să nu se mai ascundă.

Citeste si: Încă o moarte șocantă în familia lui Whitney Houston. După moartea fiicei sale, s-a stins din viață și el

Citeste si: Accident grav de Anul Nou în Moldova. Un bărbat s-a izbit cu mașina de autoturismul în care erau fosta soție și copilul lor de trei ani

Ce a apărut pe contul de Instagram al Oanei Radu imediat după ce s-a afişat cu noul iubit

Oana Radu a postat mai multe fotografii pe contul ei de Instagram şi în două dintre ele apare alături de antrenorul ei, Cătălin Dobrescu. Pentru că fanii s-au scanadalizat că Oana nu a vrut să recunoască de la bun început relaţia cu antrenorul ei, artista a şters toate comentariile răutăcioase de la postare şi a dezactivat butonul de comentarii.

Astăzi Oana Radu a postat o nouă fotografie, la care unii dintre fani au reacţionat imediat şi i-au arătat cât de mult o susţin.

"Ce crede lumea, n are nicio importanta. Nicidata nu te vor critica oameni mai buni decat tine. Deci fata asta merita tot respectul, nu a dat bir cu fugitii, cand prietenul ei a dat de greu, cum au facut alte femei, si stim bine cate cazuri avem si in show bizz, femei casatorite care si au lasat partenerii, cand acestia au dat de greu. Dimpotriva, fata aceasta a stat langa el pana in ultima clipa si pt acest lucru este de admirat", este comentariul unui admirator.

Iubitul Oanei Radu a murit după ce a fost incendiat de un vecin. Pe toată perioada spitalizării lui Oana Radu a stat la căpătâiul lui şi l-a vegheat. După moartea lui, artista s-a retras pentru o perioadă, apoi a revenit cu o piesă în memoria lui. Cu toate că în apariţiile ei televizate declara că nu va putea avea o relaţie prea curând, Oana a decis să lase totul în urmă şi să o ia de la capăt cu zâmbetul pe buze alături de cel care a ajutat-o să slăbească.