Bianca Dragusanu a fost bătută crunt

Bianca Drăgușanu este, fără doar și poate, una dintre cele mai controversate prezențe feminine din showbiz-ul românesc. De-a lungul anilor, blondina a trecut prin relații care nu i-au adus doar fericirea, iar asta a declarat chiar ea de nenumărate ori. Cu toate astea, indiferent de probleme, a preferat întotdeauna să se afișeze cu zâmbetul pe buze, ca și cum nu s-ar întâmpla nimic în viața ei.

In articol:

O fire extrem de deschisă, Bianca nu s-a sfiit niciodată să recunoască anumite aspecte din viața ei personală, indiferent că era vorba despre lucruri mai puțin plăcute. Rămâne de văzut dacă și de această dată va vorbi despre unul dintre cele mai neplăcute episoade din viața ei, așa cum a promis. Joi, vedeta a fost surpinsă în ipostaze halucinante.

Bianca Drăgușanu a fost bătută cu bestialitate. A apărut plină de vânătăi

Bătută, cu fața plină de vânătăi, Bianca a coborât din mașina lui Alex Bodi, abia ținându-se pe picioare. Potrivit CANCAN.RO, vedeta a fost torturată vreme de cinci ore, iar dacă ar fi să ne luăm după imaginile suprinse de sursa menționată, acest lucru este vizibil.

Citeste si: Andreea Pirui a ajuns la doctor! Ce operație și-a făcut - evz.ro

Bianca Drăgușanu a fost aproape desfigurată în urma agresiunii. Mai mult decât atât, blondina a promis că va vorbi despre acest aspect și că va face lumină. Joi dimineața, aceasta s-a filmat în mașină, cu ochelari uriași pe ochi, dar care lăsau la vedere vânătăile. Cu toate astea, toți au rămas șocați când au văzut imaginile în care apare la brațul lui Alex Bodi. (Bianca Drăgușanu a promis că va face dezvăluiri cutremurătoare).

Mesajul Biancăi Dragușanu

Ce mesaj a transmis Bianca Drăgușanu cu câteva ore înainte de bătaie?

Cu câteva ore înainte să se afle de bătaia încasată de vedetă, aceasta a făcut o postare pe contul de Instagram, postare care dădea oarecum de înțeles că lucrurile nu stau prea bine în viața ei și că se întâmplase ceva.

Nimeni nu s-a gândit, însă, că la doar câteva ore distanță se va afla un lucru atât de grav și că vor apărea astfel de imagini. Mesajul Biancăi este unul de suferință. ( Imagini halucinante cu Bianca Drăgușanu desfigurată).

„It s not about giving her the world. It s about making her feel like she s the only one on it”, în traducere: „Nu este vorba numai despre a-i pune lumea la picioare. Este vorba despre a o face să simtă ca și cum ar fi singura femeie de pe Pământ”, a scris Bianca pe Instagram cu câteva ore înainte să se afle că a fost bătută crunt.