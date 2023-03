Ce a apărut pe contul Deei Maxer, după ce s-a zvonit că ar avea deja pe altcineva. Se întâmplă la scurt timp de la divorț: „Colorează-mi cerul gri”

In articol:

În urmă cu două zile, Deea Maxer a făcut anunțul neașteptat al divorțului de Dinu, care a șocat pe toată lumea, fani și vedete. Ulterior dezvăluirilor făcute în mediul online, admiratorii fostului cuplu au început să emită păreri legate de motivele care ar fi putut duce la ruperea relației, după aproape 2 decenii petrecute împreună.

În tot acest timp, dar și înainte de a anunța că au divorțat, Deea Maxer a dat de înțeles pe rețelele de socializare, prin mesajele postate, că viața ei nu este atât de roz precum s-ar vedea din exterior, fapt confirmat de evenimentele ce aveau să se întâmple.

Unii dintre internauți au pus întreaga divorțul pe seama diferenței de vârstă dintre cei doi, însă alții au sugerat chiar că ar avea o legătură amoroasă cu medicul estetician la care și-a făcut în ultima vreme mai multe îmbunătățiri la nivelul feței și cu care s-a și afișat în mediul online, lucru pe care Dinu Maxer l-a lămurit în intervenția sa pe micile ecrane, la scurt timp de la anunțul divorțului.

Deea Maxer, inspirată de schimbările din viața ei să compună poezii

Deea Maxer a fost aspru criticată de internauți, după ce a făcut anunțul divorțului, dar pare că nu ia în considerare gurile rele.

Un mod prin care Deea Maxer și-a exprimat sentimentele în toată această perioadă a fost să compună poezii și să le expună ulterior pe rețelele de socializare, pasiune la care nu s-ar fi gândit că va

ajunge acum ceva timp. Și în această dimineață, inspirată fiind de schimbările radicale prin care trece, fosta soție a lui Dinu a compus câteva versuri melancolice, prin care dă de înțeles că așteaptă cu nerăbdare ca problemele din viața sa sentimentală să se încheie.

„Colorează-mi cerul gri/Așterne-mi liniștea în vene/Sufletul nu-mi înnegri/Fă-mi din vise-n nori, desene.”, sunt versurile pe care Deea Maxer le-a scris în mediul online.

Dinu Maxer a lămurit care este, de fapt, relația Deei Maxer cu medicul estetician

După ce internauții au insinuat că Deea Maxer ar avea o relație mai mult decât profesională cu medicul său estetician, Dinu Maxer s-a simțit nevoit să intervină și să facă lumină în acest caz. Artistul a explicat că fosta sa soție a avut o colaborare strict profesională cu specialistul, fiind chiar bună prietenă și cu iubita acestuia.

„Deea are doar o relație profesională cu acel medicul estetician. Ea e doar PR acolo. Ei îi place foarte mult. Deea are o relație profesională cu medicul care m-a operat de blefaroplastie. El are o iubită cu care Deea e prietenă. Nu e nimic între el și Deea”, a declarat Dinu Maxer într-o emisiune TV.