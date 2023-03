Ce a apărut pe contul soției lui Andrei Aradits, înainte ca actorul să anunțe divorțul. Au fost primele semne referitoare la despărțire: "Fiecare acțiune ne schimbă, fie că ne place sau nu"

In articol:

Nici bine nu a început anul 2023, că în showbiz-ul românesc s-a mai anunțat un divorț. Andrei Aradits a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când și-a anunțat separarea de mama copilului său.

Andrei și Andreea Aradits au fost căsătoriți timp de 17 ani, dar încă din toamna anului trecut, în mare secret, au decis să pună capăt mariajului pe care l-au avut.

Citește și: Actorul Andrei Aradits, cea mai frumoasă declarație de dragoste! ”Sunt un om fericit”

Andreea Aradits: ”Schimbarea este constantă, fie că ne place sau nu”

Un prim semn în acest sens l-a dat chiar soția actorului, înainte că el să spună totul public. Pe Instagram, după o sesiune de yoga, direct din India, Andreea Aradits a publicat un mesaj prin care s-a arătat mândră de tot parcursul ei prin viață, dar și recunoscătoare pentru ce a trăit și ce a învățat de-a lungul timpului.

Citeste si: Cine sunt elevii care pot să primească meditații gratuite. Profesorii vor să ofere sprijin elevilor- kanald.ro

Citeste si: Ce s-a descoperit în canalizarea construită în urmă cu 3 ani, într-o comună din Dâmbovița. „Unii au refuzat să mai stea aici”- stirileprotv.ro

Conform spuselor sale, viața este compusă din fiecare moment trăit și fiecare om întâlnit, din lecții și despărțiri, din schimbări și cunoașterea de sine.

Deși unele sunt greu de gestionat, totul, spune Andreea Aradits, se rezumă la prezent și la ceea ce viața te-a făcut să fii, singur sau alături de cineva.

"Fiecare suflet pe care îl întâlnim în viață este acolo pentru un motiv. Fiecare întâlnire ne lasă o impresie, fiecare acțiune ne schimbă un pic. Pentru că schimbarea este constantă, fie că ne place sau nu, fie că o dorim sau nu. Totul se rezumă la ceea ce suntem în prezent. Sunt recunoscătoare pentru toți cei pe care îi întâlnesc pe drumul meu, știu că sunt acolo să mă învețe ceva și eu îi ascult”, a scris Andreea Aradits, pe pagina sa de Instagram.

Citește și: Andrei Aradits a inceput sa faca yoga! "Am sotie yoghina, stie muschii in latina. La inceput am asistat-o cu spaima, aveam senzatia ca se rupe"

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 martie 2023. Ce sărbătoare este miercuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, primele declarații după decizia magistraților în privința custodiei fetițelor: ”Încerc cu toată ființa mea să rămân demnă”. Cu cine vor rămâne micuțele- radioimpuls.ro

Andrei Aradits a avut nevoie de ajutor după divorț

După ce a anunțat că acum, la 49 de ani, este din nou un bărbat singur și disponibil, fostul jurat al show-ului de transformări a recunoscut că a avut nevoie de ajutorul psihologului.

Ba mai mult decât atât, pentru validarea de sine, actorul spune că a ajuns să folosească și aplicațiile din online prin care să cunoască femei.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place». Doar că, la un moment dat s-a îndrăgostit o fată de mine și am că nu, gata”, mai spus acesta, în cadrul podcastului ”Vorba lui Jorge”