Sotia filozofului in varsta de 103 ani a facut astazi o postare controversata pe pagina sa de Facebook. In contextul in care in Romania a fost decretata carantina totala de coronavirus si toata lumea vorbeste doar despre COVID-19, Luiza Palanciuc a scris pe Facebook cateva vorbe care i-au facut pe multi sa se gandeasca la ce e mai rau.

Ce a aparut pe pagina de Facebook a sotiei lui Mihai Sora. Multi romani s-au gandit la ce e mai rau

Vrand probabil sa spuna ca ea si sotul sau, Mihai Sora, sunt optimisti, Luiza a folosit cuvantul "pozitivi", motiv pentru care multi dintre cei care au vazut postarea s-au gandit ca e vorba despre virusul care a bagat Romania in carantina totala.

"Pozitivi, amandoi. Si doar Dumnezeu, in mare mila Sa", a scris, pe contul sau de pe site-ul de socializare, Luiza Palanciuc , sotia in varsta de 48 de ani a lui Mihai Sora.

La postare au reacționat, printre oamenii de rând, și personalități precum Maia Morgenstern, care le-a transmis celor doi „Multă sănătate și putere”, reacție care vine să întărească ideea lăsată de familia Șora, cum că ar fi fost depistați cu virusul COVID-19.

Astazi, dupa pranz, filozoful si eseistul Mihai Sora a facut, la randul sau, o postare in care isi tinea la curent fanii cu activitatile sale din aceasta perioada. Din cate se intelege Mihai Sora nu are probleme de sanatate, asa cum s-au gandit multi internauti dupa ce au citit randurile scrise de Luiza Palanciuc.

"A venit iarna.

Văd o pojghiță de zăpadă pe acoperișul caselor: avea, așadar, dreptate copacul de sub fereastră să aștepte cuminte și să nu înflorească. 18 grade în cameră. Într-o vreme, în anii ceaușismului, eram meșter în instalații din perne, pături și țoluri perfect îmbinate în jurul biroului; gândul meu pios se îndrepta, de fiecare dată, către poporul eschimos, de la care am învățat alcătuirea culcușului.

Merg acum să aduc ghivecele din balcon în casă, iar apoi, cu permisiunea dumneavoastră, mă retrag în micul meu iglu, la citit și desenat.