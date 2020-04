In articol:

Alexandru Rafila a reactionat la scurt timp dupa ce s-a aflat ca Andreea Esca a renuntat sa mai poarte bijuterii in timpul pandemiei de COVID-19.

Reprezentantul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, profesor doctor Alexandru Rafila, a explicat ca este important ca si personalul medical si alti lucratori care intra in contact cu alti oameni sa respecte aceste reguli de baza: sa nu poarte bijuterii sau alte accesorii care i-ar putea impiedica sa isi curete si dezinfecteze mainile corespunzator.

Alexandru Rafila, reactie dupa ce Andreea Esca a renuntat la verigheta

"Nu port nici un inel in aceasta perioada, dar facand ordine prin casa am dat peste inelul de la voi, Claudia, Magda, și m-am gandit ca ar merge perfect pentru campania noastra. Mi-e dor de noi”, scria, zilele trecute, Andreea Esca, pe contul ei oficial de Instagram.

Stirista a renuntat la bijuterii inca de la mijlocul lunii martie. Este pentru prima oara, dupa 23 de ani de casnicie cu Alexandre Eram, cand jurnalista de televiziune isi scoate verigheta si inelul de logodna, a marturisit chiar ea.

La scurt timp, Alexandru Rafila a reactionat.

"Gestul ei este corect, dar trebuie sa existe aceasta deprindere la tot personalul medical. Riscul ca Andreea Esca sa transmita virusul este foarte redus, dar personalul medical nu trebuie sa poarte pe maini niciun fel de obiect decorativ care ar putea sa impiedice o igiena perfecta a mainilor.

Toti cei care lucreaza in servicii in care intra in contact cu oamenii trebuie sa faca acest lucru, dar mai ales personalul medical care vine in contact cu pacientii”, a spus profesorul Rafila.