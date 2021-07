Ce a declarat Elena Marin, imediat după aflarea câștigătorului Survivor 2021? "Cu siguranță regret că nu am ajuns în finală"

Elena Marin [Sursa foto: Captură YouTube] 19:04, iul 12, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Elena Marin a fost prezentă, alături de alți foști concurenți, la un ultimul joc disputat în Dominicană, pentru a-și susține favoritul. Campionul și câștigătorul premiului de 250.000 de lei a fost desemnat Zanni, unul dintre coechipierii cu care frumoasa dansatoare a avut multe discuții în contradictoriu, pe parcursul competiției.

Elena Marin l-a felicitat și l-a luat în brațe pe Zannidache

Chiar dacă aproape 7 luni în care au conviețuit împreună au avut tot timpul certuri, Zanni și Elena pare că au trecut peste tot ceea ce s-a întâmplat între ei și au îngropat securea războiului. După aflarea câștigătorului, Elena a ținut să precizeze că s-a bucurat din suflet pentru victoria colegului ei, pe care l-a și felicitat și chiar l-a îmbrățișat.

Fosta concurentă a declarat faptul că, în urma participării la Survivor, a învățat mult din greșeli și a devenit un om mai înțelept, mai bun: "Indiferent de lucrurile care s-au întâmplat între noi, îl felicit pe Zanni, știu că avea nevoie, știu că își dorea. În momentul în care ieși din competiție e foarte important să înveți din greșelile pe care le-ai făcut, să înveți din experiențele neplăcute și să devii un om mai bun. L-am luat în brațe (n.r.- pe Zanni) și l-am felicitat și am simțit emoție.", a transmis dansatoarea Andreei Bălan, într-un interviu pentru Teo Show.

Cum a fost această experiență pentru Elena Marin?

Elena Marin a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor, iar aceasta a fost multe săptămâni la rând în topul preferaților publicului. Chiar dacă a luptat și a dat totul pe trasee, faimoasa nu a reușit să ajungă în marea finală, căci a fost eliminată chiar înainte de sfârșitul competiției.

Totuși, fosta concurentă nu regretă nimic și spune că această experiență a fost una unică, de care își va aminti toată viața: "A fost o experiență de neuitat, pe care mi-o voi aminti toată viața, o experiență din care mă bucur că am făcut parte. Cu siguranță regret că nu am ajuns în finală, dar am dat tot ceea ce am putut, am făcut tot ceea ce am putut și publicul a decis. Oricum, le mulțumesc, sunt copleșită de câte persoane m-au susținut și de valul acesta care s-a creat. Survivor România a fost pentru mine o experiență foarte frumoasă, a fost tare greu, dar, așa cum am mai spus, o experiență de neuitat.", a încheiat Elena, pentru sursa citată.