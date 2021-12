Ce a descoperit Alexandra, fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă, după despărțitea de acesta: „Cea mai bună lecție învățată”

In articol:

Sebastian Chitoșcă și Alexandra au fost căsătoriți timp de 7 ani de zile, iar mariajul lor s-a încheiat brusc și neprevăzut. Totul s-a întîmplat după ce fostul fotbalist de la FCSB s-a întors din jungla din Republica Dominicană, acolo unde a stat jumătate de an și a avut timp să facă o retrospectivă a relației sale.

Și-a dat seama că a greșit față de femeia de lângă el, iar după ce s-a întors acasă a vrut să-și repare greșelile. A încercat să se schimbe și să devină un soț model, dar se pare că a fost multe prea târziu, iar relația nu mai putea fi salvată.

Alexandra a decis să se despartă de Sebastian Chitoșcă și s-a asigurat că acesta nu va mai avea cum să o contacteze sau să se mai apropie de ea. Pe rețelele de socializare, tânăra este foarte activă și aproape că nu trece ziua fără să nu posteze ceva. În urmă cu câteva ore, ea a postat pe Instagram un mesaj, iar inetarnuții cred că este în asentiment cu ceea ce s-a întâmplat în viața ei pe plan personal.

„Cea mai bună lecție învățată anul acesta estea că viața este neprevăzută”, este mesajul postat de Alexandra Tudor, fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă.

Alexandra a cerut ordin de protecție pe numele fostului sportiv

După ce s-a întors în Germania, acolo unde era stabilit cu soția lui, Sebastian Chitoșcă a constatat că nimic nu mai este la fel.

Alexandra ceruse un ordin de protecție pe numele său, iar dacă o contacta sau se apropia de el risca fie închisoare, fie o amendă de 250 de mii de euro.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal”, a povestit în urmă cu ceva timp Sebastian Chitoșcă la Teo Show.

