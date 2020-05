In articol:

Bărbatul din Buzăur avea un apartament în care nu locuia nimeni și a decis să publice un anunț de închiriere, dar nu se aștepta ca această experiență să fie atât de neplăcută pentru el. A lăsat o familie de Martori ai lui Iehova să stea acolo, însă a avut un șoc după ce ei au părăsit apartamentul.

Ce au lăsat în urmă chiriașii din Buzău

Chiriașii, doi adulți și patru copii, au locuit în apartamentul pus la dispoziție de proprietarul din Buzău, în schimbul unei sume de bani. După ce ei au plecat, proprietarul a descoperit că lăsaseră în urma lor datorii de mii de lei la utilități. În plus, imobilul se afla într-o stare jalnică, iar jumătate din locuință fusese trasnformată, spre șocul buzoianului, într-o crescătorie de ciuperci.

Conștienți că au lăsat apartamentul într-o stare deplorabilă, chiriașii nu au vrut să mai dea ochii cu proprietarul. L-au anunțat telefonic pe buzoian că pleacă.

”Am fost sunat de chiriaş săptămâna trecută pentru a-mi spune că se mută, că îi este ruşine să mă întîlnească şi că îmi lasă cheia în cutia poştală. Nu facturi plătite, chitanţe, nimic. Mai mult, în casă am găsit dezastru: apa curgea, o uşă distrusă, mizerie, pământ, rumeguş, scânduri”, a declarat proprietarul apartamentului pentru redacatia.ro.

”Din cauza lor am acum de plătit 1.150 de lei la gaze, 600 de lei la întreţinere şi 500 la curent. De asemenea, stricăciunile se ridică la peste 1.000 de lei. Am încercat să vorbesc cu ei la adunare, am luat legătura cu Bătrânul comunităţii, care părea om cumsecade, însă nu s-a întâmplat nimic”, a mai declarat George Bratu, conform sursei mai sus citate.

