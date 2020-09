Baris Kilic, actorul din „Pretul fericirii”

Intr-un interviu emotionant acordat publicatiei ensonhaber.com, Barıș Kılıç, chipesul actor care il interpreteaza pe Kaya in serialul de succes "Pretul Fericirii", a recunoscut ca a avut o copilarie grea cu multe lipsuri, dar plina de iubire din partea parintilor sai care au incercat sa le ofere totul lui si celor doua surori.

"Am luptat mult pentru mine. De la o varsta frageda am luat viata in piept. Tatal meu, acum pensionar, a fost profesor de scoala primara. Am studiat cu surorile mele la o scoala elementara din Istanbul in conditii dificile. Am invatat multe lucruri de la parintele meu; disciplina, faptul ca suntem egali in fata unei legi sau a unui sistem. Trebuie sa muncesti pentru a avea succes", a povestit publicatiei ensohaber indragitul actor.

Citeste si: Scandal în centrul Capitalei, cu Mitică Dragomir. A vrut să-l bată! VIDEO - evz.ro

Primii bani i-a castigat vanzand apa in pietele din Istanbul, pe vreme cand alti copii inca isi traiau copilaria. Barıș Kılıç isi aminteste cu lacrimi in ochi ce a facut cu primii bani castigati.

"Am cumparat primul meu cadou pentru mama. Era Ziua Internationala a Mamei si aveam foarte putini bani in buzunar. Am vazut un vanzator ambulant cu cele mai frumoase rosii. Le-am cumparat, m-am dus acasa, i le-am dat mamei care a izbucnit in plans cand le-a vazut. Nu a uitat niciodata acest moment, si acum plange cand isi aminteste!".

Greutatile pe care le-a avut in viata l-au determinat sa lupte pentru a-si cladi o cariera de succes si a reusit. Acum la randul sau tata, Baris Kilic recunoaste ca le ofere celor doi fii ai sai tot ceea ce nu a avut in copilarie, desi nu ezita sa stabileasca si limite.

"Baietii mei au timp limitat pentru joc cu iPad, vizionare TV. Nu privim niciodata ceva care nu este potrivit pentru varsta lor. Le limitez relatiile cu televizorul si incerc sa ii scot cat mai mult din casa, ne plimbam cu feribotul, trenurile si autobuzele impreuna", a precizat carismaticul actor care viseaza ca atunci cand se va retrage din lumina reflectoarelor sa duca o viata simpla "intr-o casa de piatra dintr-un oras frumos de la Marea Egee".

Pana cand va decide sa renunte la frumoasa cariera de actor il puteti vedea pe Baris Kilic in rolul lui Kaya din serialul "Pretul Fericirii", de luni pana vineri, incepand cu ora 20.00, la Kanal D.