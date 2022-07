Ce a făcut Dana Rogoz cu banii primiți moștenire după moartea tatălui ei? Nimeni nu s-ar fi gândit că va investi în așa ceva: "Așa simt că mi-a rămas ceva de la tata"

In articol:

Dana Rogoz și frații ei au căzut de acord să împartă moștenirea lăsată de tatăl lor, care a decedat în urmă cu 8 ani.

La acea vreme, actrița s-a ales cu o sumă semnificativă de pe urma vânzării unei garsoniere, iar acum a decis să investească totul într-un proiect de suflet.

Ce a ales să facă Dana Rogoz cu banii primiți moștenire?

Dana Rogoz a transmis recent, pe contul personal de Facebook, că urmează să își facă debutul ca regizor. Cunoscuta actriță s-a apucat de scris scenariul unui scurtmetraj în urmă cu mai multe luni, iar soțul ei a convins-o să îl aducă pe micile ecrane.

Totuși, vedeta spune că proiectul nu ar fi "prins viață" dacă nu ar fi existat moștenirea primită după moartea tatălui ei: "Acum vreun an jumate am scris un scenariu pentru un scurtmetraj. Ideea lui o purtam în minte de câteva luni bune și, la insistențele lui Radu, m-am apucat să o pun și pe hârtie. Mă rog, primul draft l-am scris de fapt pe telefon, în Notes, stând în autorulotă pe scaunul din dreapta, în drum spre Viscri. Am scris scenariul cu tot cu replici, din prima clipă, adică foarte aproape de formă în care se va filma. Mă gândeam că dacă lui Radu îi va plăcea, îl va putea regiza el. Dar iar la insistențele lui, dar și ale lui Claudiu Mitcu (regizor și producător, cu care am mai lucrat până acum 2 scurtmetraje), am luat hotărârea de a regiza chiar eu. "E scenariul tău, e viziunea ta. Am mare încredere în tine, Dana", mi-a spus Radu și mi-a dat aripi. Așa am început pregătirea scurtmetrajului.

Cât privește bugetul lui, e deja o întreagă poveste... După ce a murit tata, frații mei și cu mine am împărțit la 3 banii de pe o garsonieră moștenită de la el. Și precum cei 3 purceluși, fratele cel mare a folosit partea lui pentru renovarea unui apartament, mijlociul i-a investit într-un joc pe calculator (fiind game designer), iar eu îi voi investi în acest scurtmetraj. Mi se pare că voi dau un sens acestor bani, că în felul acesta îmi va rămâne mereu ceva de la tata. Ei reprezintă așadar cea mai mare parte a bugetului, la care se adaugă fonduri proprii, mulți prieteni în echipă și câțiva sponsori care au sărit să mă ajute, pentru ca acest scurtmetraj să existe. Sper să nu dezamăgesc pe nimeni. Acum sunt în autorulotă, așa cum mă vedeți, în drum spre Viscri, spre filmare. Să ne țineți pumnii, vă rog mult.", a scris Dana Rogoz, pe rețelele de socializare.

Dana Rogoz și Radu Dragomir, 10 ani de la cel mai important "DA" din viața lor

Dana Rogoz se poate considera o femeie cu adevărat împlinită. Are o carieră de succes, doi copii minunați și un soț care o divinizează. Recent, actrița și Radu Dragomir au împlinit 10 ani de la cununia civilă, însă sentimentele lor sunt la fel ca în prima zi: "Se împlinesc 10 ani de la cununia civilă. 10 ani de când am spus DA și am început să mă semnez cu Dana Dragomir. Radu, îmi doresc să spunem DA unei vieți minunate împreună și în continuare! Te iubesc!", a fost mesajul pe care Dana Rogoz i l-a transmis soțului ei, în mediul online.

