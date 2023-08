Ce a făcut Daniel Buzdugan în ziua nunții sale?! Omul de radio a lăsat pe toată lumea cu gura căscată: „Nu le-am luat banii, dar i-am dat afară”

In articol:

Daniel Buzdugan se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de radio din țara noastră. De-a lungul anilor a reușit să-și construiască o carieră de succes în media, fiind extrem de apreciat datorită talentului și carismei de care a dat întotdeauna dovadă.

Jurnalistul reușește să facă pe toată lumea să zâmbească și transmite energie și voie bună prin toți porii, tocmai de aceea a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

Mai mult, nu doar pe plan profesional are succes, ci și pe plan personal. Daniel Buzdugan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Monica. Recent, vedeta a vorbit despre care care i-a furat inima, dar și despre cum și-a dat seama că vrea să-și petreacă restul vieții alături de ea.

Daniel Buzdugan, despre începuturile relației cu Monica

După nouă ani de relație, Daniel Buzdugan și Monica au făcut pasul cel mare și și-au unit destinele. Mai mult decât atât, până în acel moment, cei doi nu locuiseră niciodată împreună, însă imediat după nunta s-au mutat împreună în Capitală. Fără doar și poate, a fost un pas extrem de important în relația lor și i-a unit și mai mult.

Citește și: Daniel Buzdugan a dat tot din casă! Prezentatorul a dezvăluit cum se înțelege cu soția lui, după 20 de ani de căsnicie: „A fost un șoc cand m-am căsătorit”

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Moscova, din nou atacată!- stirileprotv.ro

„Nunta am făcut-o pe 27 octombrie – noi ne cunoscuserăm cu nouă ani în urmă, pe 26 octombrie – și am împins-o cât am putut mai înspre toamnă, ca să mai prelungesc puțin starea de necăsătorie. Ceea ce a fost frumos a fost că, timp de nouă ani de zile, fiecare a stat acasă la el. Noi nu am stat împreună. Apoi, m-am mutat la București și ne-am mutat împreună. Parcă am dat kilometrajul înapoi.”, a mărturisit Daniel Buzdugan pentru viva.ro.

Daniel Buzdugan, despre începuturile relației cu soția sa [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Daniel Buzdugan, despre cum l-a ajutat credința să depășească momentele dificile din viața sa. Pelerinajele de pe Muntele Athos i-au schimbat viața: „Fiecare avem de dus câte o cruce”

Citeste si: „Trebuie să ne punem pe treabă. Însă, la noi este o mică problemă.” Cu ce problemă se confruntă Armin Nicoară și Claudia Puican, în încercarea de a avea un copil- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Lună Plină 1 august 2023 în Vărsător. Sfaturile astrologului Nicoleta Ghiriș pentru fiecare zodie în parte: ”O încărcătură mare emoțională, frici și angoase”- stirilekanald.ro

Citeste si: Momente dificile pentru Alina Sorescu! Ce se întâmplă cu custodia fetițelor- radioimpuls.ro

Ce a făcut Daniel Buzdugan în ziua nunții sale?

Daniel Buzdugan și-a dorit ca nunta să nu țină foarte mult, motiv pentru care au ales să facă marele eveniment duminica. În ciuda faptului că oamenii au plecat destul de devreme, așa cum s-au și așteptat, au fost și câțiva petrecăreți care au vrut cu orice preț să rămână cât mai mult. Din nefericire, acest lucru nu a fost și pe placul jurnalistului, care a decis să îi dea afară, nu înainte de a le da înapoi și plicul cu darul.

Citește și: „Pe mine asta mă impresionează!” Daniel Buzdugan, îndrăgostit de litoralul grecesc. Ce sfaturi le oferă matinalul de la radio celor care vor să viziteze Grecia

„Într-adevăr, a plecat lumea devreme, dar o masă de mediciniști a rămas, din partea soției, și ei voiau să stăm. Unul dintre băieții de la masa respectivă a zis: „Ce mișto! Am rămas noi între noi, gata, acum începem nunta!. Zic: „Bă, nu, nunta se termină acum. E nunta mea. „Dar e frumos să ne dai afară?. Pur și simplu, i-am dat afară. Zic: „Eu cu soția mea mergem acasă să numărăm banii și să ne bucurăm unul de celălalt, voi, dacă vreți, luați-vă plicurile pentru after hours. Nu le-am luat banii, dar i-am dat afară.”, a mai spus jurnalistul pentru sursa menționată anterior.