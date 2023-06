Ce a făcut Gabriela Cristea la scurt timp după ce a fost acuzată că a prezentat băută o emisiune?! S-a filmat direct din cabinetul medicului

In articol:

În urmă cu puțin timp, un adevărat scandat a izbucnit pe rețelele de socializare, după ce Gabriela Cristea a fost acuzată de internauți că ar fi prezentat o emisiune în stare de ebrietate. La ultimele ei postări, în secțiunea de comentarii, fanii i-au spus vrute și nevrute vedetei de televiziune și au taxat-o aspru pentru ceea ce au văzut pe micul ecran.

Ei bine, până în acest moment, bruneta a păstrat tăcerea și nu a vrut să facă declarații pe marginea acestui subiect, iar singurii care i-au ținut partea în urma acuzațiilor grave au fost mama ei „adoptivă”, dar și Tavi Clonda, partenerul ei de viață. Totuși, Gabriela Cristea nu s-a ascuns și a continuat să posteze pe rețelele de socializare. Iată unde a mers la scurt timp, după ce a fost pusă la zid de opinia publică!

Gabriela Cristea s-a filmat direct din cabinetul medicului, la scurt timp după ce a fost târâtă fără voia ei într-un scandal

Citește și: Gabriela Cristea, cu ochii în lacrimi. Nu a vrut să lase lucrurile așa și a spus tot: „Nu m-am ascuns niciodată cu evenimentele din viața mea”

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Fără să țină cont de gura lumii, prezentatoarea TV a continuat să se afișeze pe rețelele de socializare, chiar dacă nu a vrut să comenteze imaginile pentru care a fost criticată și acuzată că ar prezentat în stare de ebrietate. Ei bine, aceasta a avut și un motiv întemeiat, căci a mers glonț în cabinetul medicului stomatolog, acolo unde a probat noul ei aparat dentar. Iar pentru că nu se ferește să le arate fanilor ei de pe internet tot, a filmat fiecare moment și a făcut totul public.

În numele ei, însă, a vorbit Tavi Clonda, care a spus clar și răspicat că Gabriela Cristea nu pune gura pe alcool în nicio circumstanță și că nu există nicio posibilitate ca aceasta să fi prezentat beată o emisiune, așa cum este acuzată de mai mulți internauți.

Citeste si: „Nu m-am ascuns niciodată cu evenimentele din viața mea.” Gabriela Cristea a răbufnit pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV a izbucnit în lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 1 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: „Cum poate să mintă în halul ăsta?” George Burcea nu a mai suportat și a răbufnit în urma atacurilor Andreei Bălan- radioimpuls.ro

Citește și: Mama "adoptivă" a Gabrielei Cristea a recunoscut totul fără rețineri, după ce prezentatoarea a fost acuzată că a venit băută la emisiune. Ce face aceasta de câte ori vine în vizită la ea: „Îmi cere să bea o bere rece”

„Ce pot să zic? E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua! Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false...Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!", a declarat Tavi Clonda, cu privire la acuzațiile care i se aduc soției sale, notează Click.