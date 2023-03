Ce a făcut Gina Basoc, cu puțin timp înainte de a se urca în "trenul morții"? Soțul femeii povestește care au fost ultimele ei cuvinte. Nimeni nu-și închipuia tragedia ce avea să urmeze: "Se mai fac schimburi"

In articol:

În urmă cu două zile, o tragedie feroviară a avut loc în gara din Galați. În urma impactului devastator dintre un vagon și o locomotivă, mama a doi copii nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască.

Gina Basoc, conductorul de tren, avea doar 53 de ani și o familie frumoasă care o aștepta acasă.

Gina Basoc a vorbit cu soțul ei înainte să moară. Ce i-a mărturisit

După 18 ani de muncă la CFR, femeia și-a găsit sfârșitul în trenul morții, înainte de porni pe ruta Galați-Buzău.

Nimeni și nimic, însă, nu avea să prevestească ceea ce s-a întâmplat, spune soțul. Bărbatul rămas acum văduv este în stare de șoc. Vizibil afectat de cele întâmplate, spune că a vorbit cu soția sa la telefon chiar înainte ca aceasta să intre în tură.

El era la București, ea era acasă, făcea de mâncare și totul era perfect. Au vorbit pe video-call la masă, apoi la ora cinci, spune el, Gina a plecat la muncă și, din păcate, drumul ei prin viață s-a încheiat acolo.

"De la spital am aflat și eu. Eu muncesc la București și m-a sunat tatăl meu și sora mea. La 2:00 am ajuns acasă. Se înțelegea foarte bine cu colegii, cum se mai fac în trei schimburi de ture. Am sunat-o cu camera și am vorbit cu ea. A zis că a făcut mâncare, au stat la masă, au strâns masa și cam atât. Da, mi-a zis că la cinci pleacă cu trenul la serviciu", a spus soţul Ginei Basoc, conform Antena 3.

Moartea Ginei nu a adus durere și doliu doar în sânul familiei, ci în întreaga comunitate.

Femeia era cunoscută și apreciată de multă lume, toți vecinii și prietenii fiind acum în stare de șoc.

Numai cuvinte de laudă au la adresa conductorului de tren, pentru care, spun ei, acum nu mai pot decât să se roage și să aprindă o lumânare.

"O persoană blândă și nu există cuvinte. Nu am dormit toată noaptea de supărare și de o asemenea veste care am primit-o", spune în lacrimi o cunoștință

”Îmi pare foarte ce se întâmplă. Este tânără, are doi copii...Am plâns toți ne-am dus i-am plătit liturghie, ne-am rugat pentru dânsa, că este tânăra, are doi copii, trebuie să-i crească", a mai spus o femeie.

"M-a sunat o prietenă de-a ei şi mi-a spus. Am sărit așa ca arsă. Eu trec prin poarta ei când merg la biserică, o cunosc", a mai spus o cunoștință.

În urma accidentului, două persoane sunt încă internate, mecanicul trenului a fost externat, iar în ceea ce o privește pe Gina, medicii de la spitalul din Galați spun că au făcut tot ce au putut pentru a o salva, însă fără reușită:

"S-a făcut tot ce se putea pentru a salva această persoană, dar, din păcate, nu s-a reușit. A avut o plagă penetrantă la nivelul gâtului și o fractură deschisă la nivelul tibiei”, au spus cadrele medicale.