Ce a făcut Ionuț Petrescu, presupusul fiu al lui Ion Dolănescu, la mormântul acestuia: „Așa mi-am dorit să arate mormântul unui mare artist”

Ionuț Petrescu susține de ani de zile că și el este fiul marelui artist Ion Dolănescu, însă nici până acum acest lucru nu a fost confirmat și în acte. Totuși, bărbatul nu se lasă doborât și contină să creadă în cuvintele celei care i-a dat viață.

Nici până acum nu l-a uitat pe cel căruia îi spune „tată”, chiar dacă artistul a trecut la cele sfinte pe 9 martie 2009. Nu l-a uitat nici acum și ori de câte ori poate merge la locul de veci al regretatului interpret de muzică populară, unde petrece minute în șir de reculegere în memoria sa.

Anii au trecut, iar Ionuț Petrescu continuă să mergă la mormântul lui Ion Dolănescu, iar anul acesta, cu o săptămână înainte de Crăciun, a făcut un gest absolut incredibil. A avut grijă ca mormântul să fie decorat specific sărbătorilor de iarnă. El a cumpărat un brad, beteală și ornamente, iar acum locul de veci al solistului arată spectaculos.

Ionuț Petrescu i-a decorat mormântul lui Ion Dolănescu [Sursa foto: Click.ro]

„Am cumpărat totul natural. Și bradul, și tot... Am băgat pomul într-un ghiveci cu pământ, să nu cadă. Am spectacol la Facultatea de Drept din București. Înainte să plec la spectacol am făcut totul la mormânt, așa cum mi-am dorit să arate mormântul unui mare artist, un artist iubit. Am tămâiat, am spus rugăciune și, după aceea, am aprins și lumânări, deoarece nu mai era niciuna aprinsă", a declarat Ionuț Petrescu pentru Click.ro .

Ionuț Petrescu: „ Eu am cerut să se efectueze un test ADN”

Acesta susține în continuare că este unul dintre copiii lui Ion Dolănescu și cere să se facă un test ADN pentru a se stabili și în acte acest lucru.

„Ca să încheiem tot balamucul ăsta, singurul lucru pe care l-aș putea face eu este un test ADN. Acesta va spune cu exactitate dacă sunt sau nu fiul lui Ion Dolănescu. Eu am cerut să se efectueze un test ADN. Dacă acest test se va efectua solicit ca Direcția Generală Anticorupție să asiste la efectuarea testului. Se poate face cu copiii: Ionuț, Dragoș și unul dintre frații marelui artist. (...) Mama mea chiar a spus, într-un interviu, că a avut relație intimă cu domnia sa, a locuit în casa domniei sale”, a afirmat Ionuț Petrescu, la un post de televiziune, în urmă cu ceva timp.

