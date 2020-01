Mihai Mitoşeru s-a distrat cu o dansatoare din buric într-una din serile trecute. Prezentatorul emisiunii „Se strigă darul!” de la Kanal D a fost la un restaurant cu specific arăbesc, împreună cu nişte amici. (vezi motivul pentru care fosta soţie a lui Mitoşeru a fost dată în judecată)

După ce au servit masa, ei au băut câte un pahar cu vin, moment în care în local a avut loc un moment artistic, o dansatoare din buric care a evoluat pe muzică orientală. Aceasta a venit direct în spatele lui Mitoşeru şi a început să îşi mişte ritmic bustul chiar lângă Mihai. Mitoşeru a simulat că i se face cald, ducându-şi mâna la gât, apoi a ciocnit un pahar cu vin.

Mihai Mitoşeru s-a distrat cu o dansatoare. A divorţat în toamnă de Noemi

Mihai este burlac din toamna lui 2019, după ce a divorţat la notar de Noemi. Ei erau împreună din 2006, iar în decembrie 2015 s-au căsătorit civil. ”Am avut bunul simt sa ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp si nu mai pot sa fac pe prostul! După o relație de 13 ani, am hotărât ca săptămâna viitoare sa mergem la notar și să divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase in criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane), și de 3 luni a plecat la mama ei!’, a postat Mitoşeru.

