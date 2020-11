Ce a făcut-o pe Simona Gherghe să revină pe sticlă? Prezentatoarea de televiziune a dat toate detaliile despre noul proiect: "Am avut şi emoții..."

Simona Gherghe [Sursa foto: Facebook]

Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din țară. După ce a renunțat la emisiunea care i-a făcut cunoscuți pe Vulpița și Viorel, frumoasa blondină a acceptat un nou proiect, total diferit de ce modera ea până acum.

Simona Gherghe, detalii despre întoarcerea la TV

Vedeta a revenit pe micile ecrane, dar de data aceasta prezintă o emisiune cu totul nouă pentru ea. În cadrul unui interviu, Simona Gherghe declară faptul că a avut emoții în momentul în care a acceptat oferta, însă s-a gândit că lucrurile vor fi, într-un final, bune și că nu are de ce să își facă griji. În plus, consideră că este și o persoană care se adaptează ușor în anumite situații.

"Nu am mai făcut reality-show până acum, e adevărat. Şi da, am avut şi emotii, şi nopți în care m-am gândit dacă mi s-ar potrivi. Pe de altă parte, sunt foarte adaptabilă. Cred că în televiziune e o calitate. Şi am simțit că o să fie OK", a declarat Simona Gherghe.

De asemenea, Simona a mai vorbit și despre momentele de pauză. Chiar dacă filmările zilnice fac parte de viața ei, se pare că prezentatoarea de televiziune reușește să aibă un echilibru între viața profesională și cea personală.

"Unul dintre motivele pentru care am acceptat proiectul a fost şi programul. Emisia îmi permite să fiu plecată de acasă atunci când cei mici iau prânzul şi dorm. Practic, lipsesc de lângă ei puțin. Am norocul să am în spate o echipă foarte mare de oameni care fac munca asta uriaşă despre care vorbeşti. Mie, dacă vrei, îmi revine partea cea mai uşoară.", a mai adăugat aceasta.

