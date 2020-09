Margherita, fiica Vioricai si a lui Ionita de la Clejani, a atacat două femei

In articol:

În timp ce Margherita, fiica pe care Ioniță o are cu Viorica de la Clejani, îi face tot mai multe probleme, Ramona bifează succes după succes. Chiar în ziua în care Margherita se alegea cu un nou dosar penal după ce a lovit două angajate ale unei agenții imobiliare, Ramona de la Clejani apărea la o televiziune de profil și își lansa o nouă piesă. (VEZI ce a spus Ionita de la Clejani când a aflat că Margherita a agresat doua femei)

Ramona se află într-o perioadă fericită a vieții sale, după ce mulți ani a dus-o extrem de greu și a fost la un moment dat nevoită să plece din țară și să câștige bani cântând cu acordeonul pe străzile din Londra. Acum, Ramona este acasă alături de copilașii ei și în sfârșit lumea muzicală a recunoscut-o. Cea mai recentă melodie a Ramonei de la Clejani, pe care a lansat-o într-o emisiune tv, este apreciată de fani.

Ramona de la Clejani, fiica nerecunoscuta a lui Ionita de la Clejani, si-a lansat o nouă melodie[Sursa foto: Facebook]

Ramona Manole, fiica nerecunoscută a lui Ioniță de la Clejani ”Când crezi că ți-e mai bine, Dumnezeu te va lovi”

După ce în mai, Margherita de la Clejani a fost protagonista unui scandal atunci când ăn urma unui accident a fost descoperită că era sub influența unor substanțe interzise, Ramona a făcut o declarație în care mărturisea că o doare și acum faptul că a fost abandonată de tatăl său care nu a mai vrut să audă de ea după ce și-a făcut altă familie cu Viorica. (VEZI ce a facut Margherita de s-a ales cu dosar penal)

”Pe mine mă iubeste foarte mult Dumnezeu, si vreau să-i multumesc pentru tot ceea ce am si ceea ce insemn. (…) Este foarte important să vă iubiti copiii, să nu-i părăsiti, chiar dacă aveti alte familii, iubiti-vă copiii pentru că nu au nicio vină. Atâta timp cât nu-ti faci datoria de părinte, Dumnezeu e sus si lucrează pentru fiecare om in parte. Si atunci când crezi că ti-e mai bine, Dumnezeu te va lovi. Nu vă jucati cu sufletele copiilor vostri, când un copil vine pe lume nu are nicio vină, făceti-vă datoria de părinti, munciti pe coate pentru copiii vostri. Dumnezeu o să vă iubească si o să vă răsplătească, luati exemplu de la mine.”, a declarat Ramona Manole, cunoscută ăn muzică și ea ca Ramona de la Clejani.