În perioada în care a fost închis, condamnat fiind în celebrul dosar al ”trasferurilor”, Gică Popescu povestește că a stat numai cu gândul la familia lui, pentru că aceasta a fost cea mai afectată. Cât timp a fost în închisoare, soția a fost cea care a ținut familia unită, s-a ocupat de afacerile familiei, dar a făcut și un gest de dragoste emoționant.

Licențiată în Drept, Luminița Popescu a dat special examen pentru a intra în Barou și, ca avocat, să-și poată vizita zilnic soțul. Gică Popescu a povestit că aveau chiar un adevărat ritual. În fiecare dimineață, la ora 7 când avea voie să sune, îi telefona acesteia, iar ea se afla deja în fața penitenciarului, aștepta.

Gică Popescu, despre soția lui ”O găseam zâmbind”

”Fiind avocat avea posibilitatea să vină în fiecare zi, și venea dimineata si seara. Și erau zile în care stătea de la 9 seara până la 12 să aștepte să o lase să intre. Eu, de multe ori mă culcam și veneau și băteau în ușă și mă trezeau că ea era la grefă (acolo unde te cheamă avocatul). Mă duceam și de fiecare dată, fără nici un fel de exagerare, o găseam zâmbind. Mai puțin o dată, când a venit și m-a anunțat că a murit tata. Era îmbrăcată în negru, cu un șervețel alb în mână. M-am dus la ea, era schimbată la față și ea doar atât a zis: ”a murit tata”. Cu trei zile în urmă socrului meu îi fusese rău, avusese o problemă de sănătate și eu am zis că e vorba de socrul meu. Am întrebat care tata, iar ea a spus ”tata de la Calafat”. Eu vorbisem cu tatăl meu cu o seară înainte și făceam planuri să mergem la pescuit când se va termina toată povestea și am stat 15-20 de secunde, nu putea, să asimilez informația. Nu-mi venea să cred că un om cu care vorbisem seara trecută, murise. Mi-a spus ”inima”. M-am prăbușit, am căzut pe scaun și am început să plâng în hohote. A fost un moment foarte greu” , a povestit Gică Popescu despre soția sa, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Gică Popescu spune că soția lui nu i-a reproșat niciodată ceva cât timp a fost în închisoare și a fost permanent alături de el. ”Și acesta a fost unul din lucrurile care m-au ajutat să trec mai repede peste acea perioadă”, i-a mărturisit Gică Popescu lui Denise Rifai.