Ce a făcut un român ajuns în Franța, atunci când a văzut camera de hotel pe care o primise. Postarea a devenit virală: „Trebuie să vă arăt asta”

Un român a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a ajuns în camera de hotel pe care o închiriase în Lyon, Franța. Șocul a fost și mai mare atunci când și-a dat seama că plătise pentru o cameră ce arată mai mult „a debara”, așa cum a declarat acesta.

Mai mult decât atât, românul spune că hotelul nu a fost deloc ieftin, tocmai de aceea se aștepta ca și condițiile să fie mult mai bune. Cu toate acestea, a decis să facă haz de necaz și să împărtășească toată povestea pe rețelele de socializare.

„Trebuie să vă arăt asta, că râd singur de juma' de oră. Și nu e frumos, mai bine să râdem cu toții. Am ajuns la Lyon și m-am cazat. Aia din poză e camera de hotel. TOATĂ camera, să ne înțelegem. Am pus special trolerul acolo, ca să fie mai clar despre ce vorbesc. Ah, ba nu, mint, mai e și-o baie. În ea stăteam când am făcut poza, de-aia râd singur. Dacă aveți impresia c-a fost ieftin hotelul și de-aia, well, nu, n-a fost.”, a scris acesta pe Facebook.

Revoltat, omul a decis să vorbească cu personalul hotelului pentru a clarifica de ce a primit o astfel de cameră, însă, nu a reușit să rezolve problema.

„Evident, m-am dus peste fata aia de la recepție s-o întreb care e faza cu debaraua asta și să mi-o schimbe. Mi-o schimbă, da' nu azi, mâine. Că azi nu mai are altă cameră liberă. Să-mi țineți pumnii la noapte, pare c-o să am nevoie.”, a mai scris românul pe rețelele de socializare.

Postarea a devenit virală

În ciuda faptului că nu este o întâmplare fericită, oamenii s-au amuzat teribil atunci când au aflat peripețiile prin care a trecut bărbatul în Franța. Tocmai de aceea, postarea a devenit virală și a adunat sute de comentarii, care mai de care mai amuzante și pline de ironie.

„Și cât ai platit cutia asta de chibrite?”, „Serios vorbind acum, nu aveai senzația că ieși din cameră în același timp în care intrai?”, „Mi s-a activat claustrofobia doar că m-am uitat!” , „Așteptăm poze cu noua cameră. Nu de alta, dar mor de curiozitate dacă au...și mai mică de atât”, sunt doar câteva dintre comentarii.

