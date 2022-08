Ce a făcut vloggerul Andy Popescu când a rămas fără permis? Numai unui om de afaceri de nivelul lui putea să îi treacă prin cap așa ceva: "Mi-am cumpărat Aventador și am condus prin Europa"

In articol:

Andy Popescu este extrem de cunoscut în online, dar și în lumea afacerilor. Pasiunea lui pentru mașini i-a uimit pe internauți și i-a adus clar și succesul. Antreprenorul se bucură acum de faimă și mai ales de bani, dar spune că este un om modest, în ciuda realizărilor sale.

Ce a făcut Andy Popescu când i s-a suspendat permisul?

Vloggerul are o viziune aparte despre afaceri, iar la el la amanet și-au dus mașinile chiar și vedete. Totuși, Andy Popescu a mărturisit că nimeni nu a pierdut autoturismul, termenii contractului fiind mereu respectați.

Andy Popescu este cunoscut pentru pasiunile sale în ceea ce privește mașinile și business-urile din acest domeniu. În trecut, din cauza nerespectării limitei de viteză, celebrul vlogger a rămas fără permis, însă asta nu a fost o problemă, pentru că i-a venit o idee genială. Iată despre ce e vorba.

"Da, am rămas fără permis. Între Slatina și Pitești am mers cu 151 km/h și limita era 100. M-a oprit polițistul și mi-a zis Andy, nu am ce să îți fac. Mă cunoștea. Dar știi ce am făcut? Pentru că am permis de America, m-am dus în Germania și mi-am cumpărat Aventador și am condus prin Europa. Suspendarea e doar pe teritoriul României. Atunci cu Lamborghini-ul am rămas fără permis, dar nu mi se întâmplă des, pentru că nu sunt vitezoman. Acum am 41 de ani, am familie, copii, nu mai e cazul.", a declarat Andy Popescu.

Ce vedete și-au dus mașinile la amanetul lui Andy Popescu?

Oana Radu i-a pus o întrebare picantă lui Andy. Artista a vrut să știe dacă vedetele și-au dus mașinile la Popescu la amanet, iar răspunsul vloggerului a surprins pe toată lumea.

„Da! Au fost și vedete și politicieni. Nu dau nume, e confidențial. Asta ar însemna că îmi distrug firma. Dar crede-mă că au venit vedete.(...) Nu au fost vedete să își piardă mașină. Facem totul ca clientul să nu piardă mașina. Atunci omul vede că ai fost prieten cu el. Dacă tu te-ai dus, imediat ce a depășit contractul, la executorul judecătoresc, atunci omul vede că noi nu am avut pic de înțelegere. Noi mai așteptăm o zi, două. E foarte important să faci ceva pentru client pentru că atunci el te vorbește de bine”, a precizat Andy Popescu, în emisiunea Detectorul de minciuni.

