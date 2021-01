Ce a făcut Zanni de la Survivor România 2021 când a fost prins de controlori fără bilet! ”Mergeam la filmări când m-au luat! Nu am fugit niciodată de ei”

ian 30, 2021 Autor: Radu Constantin

Zanni de la Survivor România 2021 a fost amendat de cotrolorii STB după ce a fost prins circulând fără bilet pe mijlocacele de transport în comun. Întâmplarea a avut loc recent, când Zanni ajunsese deja vedetă pe Youtube și filma pentru emisiunea ”Chefi la cuțite”.

Zanni, prins fără bilet când mergea la Chefi

”Când eram mic, îmi plăcea să mă iau în gură cu controlorii: îmi plăcea când mă luau. N-am fugit niciodată de ei, mi-a plăcut să-i înfrunt sau să accept amenda. Am plătit amendă de ultimele două ori. Mergeam la ”Chefi la cuțite” la filmări și mi-au dat amendă pe RATB”,a povestit Zanni la BarOnline, emisiunea lui Pepe de pe Youtube.

Zanni de la Survivor 2021 sezonul 2 este un faimos atipic . Deși a devenit celebru în mediul online dar și la televizor, el locuiește în continuare într-o cameră de cămin. Zanni a fost abandonat de mic de părinți și și-a petrecut o bună parte a copilăriei prin orfelinate.

A avut mai multe joburi

”Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni la un moment dat.

Șansa lui Zanni s-a numit Alex Velea, cel pe care tânărul plin de tatuaje l-a abordat prin intemediul unui mesaj pe Instagram.

”Nu știu ce mi-a dat prin cap, am văzut un Story la Alex Velea și i-am dat mesaj, iar el mi-a răspuns într-un timp extrem de scurt. În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător”, a mai spus Zanni.