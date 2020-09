Adelina Pestrițu

In articol:

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai frumaose și cunsocute vedete din România. Frumoasa brunetă este urmărită pe paginile ei de pe rețelele de socializare de peste un milion de fani pe care i-a obișnuit cu mesajele ei pline de pozitivitate și nu ezită să împărtășească cu prietenii ei virtuali momente dintre cele mai frumoase din viața ei.

De ceva timp, Adelina Pestrițu a anunțat că se va muta din apartamentul în care locuiește într-o casă mai mare. Spre fericirea ei și a fanilor din mediul online care abia așteaptă să vadă un tur al noii locuințe, momentul se apropie cu pași repezi. Bruneta s-a apucat deja de organizat lucrurile pe care le va lua cu ea și a găsit câteva obiecte care i-au trezit aminti frumoase și au făcut-o să lăcrimeze.

Adelina Pestrițu, emoționată până la lacrimi

Pe pagina ei de Facebook, Adelina Pestrițu a împărtășit cu fanii că, în timp ce organiza hainele și pantofii pentru a-i duce în noua locuință, a găsit câteva lucrușoare de-ale fiicei ei, Zenaida Maria, iar asta a făcut-o să se emoționeze neașteptat de mult.

Citeste si: Doliu şi pierdere grea în PSD! A fost răpus de Covid-19 la doar 56 de ani - evz.ro

„Sunt in mijlocul unui munte de haine si pantofi in noua noastra casa incercand sa-i organizez. De data asta nu despre ai mei vorbesc, ci despre ai micutei noastre, Zeny. Am dat din intamplare peste niste perechi de pantofi atat de mici incat m a bufnit plansul realizand cum zboara timpul... Pe unii dintre ei nici n-a apucat sa-i poarte.

Bucurati-va de fiecare minut🤍 #timeflies”, este mesajul pe care Adelina pestrițu l-a publicat pe pagina ei de Facebook în urmă cu doar o zi, în dreptul unei fotografii cu pantofiorii fiicei sale.

Pantofiorii micuței Zeanida, fiica Adelinei Pestritu

Citeste si: Adelina Pestrițu, mărturisiri cutremurătoare din perioada de izolare. Vedeta povestește clipele grele prin care a trecut: ”Nu știu dacă vreau să fug sau să intru în pământ..”

Imaginea și mesajul publicate de Adelina Pestrițu au strâns mii de aprecieri din partea fanilor care i-au dus dorul brunetei. Ea s-a întors acasă și în mediul online după o perioadă de două săptămâni, timp în care s-a refăcut după ce a fost infectată cu coronavirus.