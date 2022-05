Ce a găsit Steliana Sima în camera lui Petrică Mîțu Stoian, după 6 luni de la moartea lui? Nu i-a venit să creadă când a intrat: „Te năpădesc toate gândurile”

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a fost unul dintre cei mai apreciați și respectați interpreți de muzică populară. Vestea morții sale a șocat pe absolut toată lumea, iar apropieții, fani, dar și colegii de breaslă acceptă cu greu că artistul nu mai este printre noi.

Problemele de sănătate ale acestuia au început la scurt timp după ce s-a videcat de COVID-19, boală peste care trecuse destul de ușor, fără complicații. A vrut, însă, să urmeze o terapie post-COVID, cu oxigen hiperbar, dar după prima ședință a început să se simtă rău și a tușit sânge. A ajuns de urgență la spital, acolo unde medicii au făcut tot posibilul pentru a-l pune pe picioare. Din nefericire, în aceeași zi în care a fost internat a murit.

Au trecut șase luni de atunci, iar mulți nici acum nu-și revin. Este și cazul Stelianei Sima, care a urcat de multe ori pe aceeași scenă cu Petrică Mîțu Stoian. Interpreta de muzică populară a fost lăsată de Doru Gușman, impresarul lui Petrică, să intre în camera lui, pentru a ține un moment de reculegere.

Steliana Sima: „Am fost și în camera lui. E exact cum a lăsat-o”

Artista spune că a fost uimită să vadă că Doru Gușman a păstrat camera lui Petrică Mîțu Stian exact așa cum regretatul artist a lăsat-o. Steliana Sima a insistat să intre acolo pentru un moment de reculegere.

„Am fost și în camera lui. E exact cum a lăsat-o. Doru a fost drăguț și m-a lăsat să mă reculeg în camera lui Mîțu. E patul lui așa cum îl lăsase și între perne e tabloul lui. Stai așa și te gândești… uite cum le-a lăsat pe toate, uite unde se bucură, unde se pregătea să vină să încânte publicul… te năpădesc toate gândurile”, a povestit Steliana

Sima într-o emisiune.

Artista a fost prezentă la pomenirea de 6 luni

Steliana Sima a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Doru Gușman, care a organizat până la cel mai mic detaliu parastasul lui Petrică Mîțu Stoian.

”Eu am mers de dimineață pentru că am vrut să particip la tot. Am fost la el acasă, și cu domnul profesor Gușman am plecat la Biserica, s-au făcut toate cele creștinești, apoi la cimitir s-a făcut slujba. A fost organizat și ținut cont de cel mai mic detaliu. Doru, de fiecare dată când face ceva, spune: asta îi plăcea lui, așa ar fi vrut el… o face pentru sufletul lui”, a mai spus artista.