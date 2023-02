Ce a găsit Vlăduța Lupău în mașina lui Adi Rus?! Soțul ei nu era de față când a făcut descoperirea. Nu s-a putut abține să nu facă asta public

In articol:

Vlăduța Lupău se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține la curent pe admiratorii ei cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața

sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Vlăduța a postat un videoclip pe internet, arătându-le fanilor ”descoperirea” pe care a făcut-o în mașina soțului ei. Mai precis, atunci când a pornit autoturismul, pe fundal rula noua melodie a artistei, intitulată ”Falsitate și păcat”.

„Acel moment când iei mașina soțului și vezi ce melodie ascultă”, a scris Vlăduța Lupău în dreptul videoclipului postat pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău a vorbit despre mesajul piesei pe care tocmai a lansat-o

Vlăduța Lupău își pune mereu familia pe primul plan, iar recent, cântăreața a lansat o melodie prin intermediul căreia a dorit să exprime exact sentimentele pe care le are pentru familia pe care a construit-o alături de Adi Rus, dar și cât de importanți sunt soțul și fiul lor pentru celebra artistă.

”După cum știți, am lansat piesa ”Falsitate și păcat” și am încercat în trei minute, cât are cântecul, să exprim cel mai frumos mesaj: familia, ce a unit Dumnezeu, nimeni să nu despartă. Familia este ceva sfânt, care nu trebuie să fie destrămată de nimic, nici de anturaj, nici de plăcerile vieții, absolut de nimic. Ăsta este mesajul meu, mai ales când ai și copii, atunci trebuie să te gândești că Dumnezeu i-a trimis cu un scop în viața ta și că plăcerile vieții sunt… Voi alegeți ce vreți din mesajul piesei, este o piesă altceva. Din păcate, nu știu, să ai un amant sau o amantă este foarte ușor, presupune o îndrăgosteală de moment, că după îți pare rău și regreți, dar e prea târziu”, a spus Vlăduța Lupău, pe pagina sa de Instagram.