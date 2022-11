„Ce a îmbătrânit. Nu pot să cred” Inna și-a șocat fanii cu ultima apariție. Mulți se întreabă acum ce se întâmplă cu artista

In articol:

Inna este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste din țara noastră. Vedeta se bucură de o carieră de succes, dar și de o relație frumoasă. Artista a cunoscut celebritatea încă de tânără, dar a muncit din greu să fie în topuri.

Piesele ei ajung imediat populare, fiind cunoscută și peste hotarele României.

În cea mai recentă apariție a vedetei, Inna a făcut confuzie printre fani, aceștia fiind șocați de felul în care arată. Deși trăim în era tehnologiei și a aplicațiilor de înfrumusețare, fanii cântăreței au sesizat imediat schimbarea acesteia față de cum se prezintă pe rețelele de socializare.

Deși are un fizic de invidiat și frumusețea acesteia pare netrecută prin forțele brute ale timpului, fanii cântăreței nu au putut să treacă cu vederea ridurile acesteia. Susținătorii Innei au remarcat o schimbare, din păcate neplăcută, la artistă.

După cum era de așteptat, fanii și-au pus multe întrebări, precum: ce se întâmplă în viața artistei, câți ani are și de ce pare atât de îmbătrânită.

Fanii ai reacționat negativ la cea mai recentă apariție a Innei

În ultima sa apariție, pe covorul roșu, Inna a fost imediat remarcată de internauți.

Aceștia au observat o schimbare la cântăreață și mulți au fost cei care s-au întrebat dacă se întâmplă ceva în viața sa și de ce pare atât de îmbătrânită.

Deși Inna este o apariție fabuloasă de fiecare dată, timpul trece și peste artistă, iar vârsta își spune cuvântul. Vedeta este de o frumusețe imaculată, însă ridurile își fac simțită prezența.

Inna [Sursa foto: Instagram]

” Parcă e bătrânică”, „Ce a îmbătrânit.”, „S-a cam buhăit.”, „Și-a făcut ceva la pomeți, dar mai mult o îmbătrânește.”, „Sunt bătrână dacă Inna a îmbătrânit atât de tare, nu pot să cred.”, „Cum a îmbătrânit așa rău?”, „Mamă, ce a îmbătrânit”, sunt doar o parte din comentariile fanilor din mediul online.

Inna a devenit vegană

Cu mai bine de un an în urmă, Inna a povestit că a devenit vegană și a renunțat la toate alimentele de origine animală. Cu toate acestea, vedeta nu a renunțat la mâncărurile care îi plac și continuă să consume dulciuri, paste și pâine, însă în cantități mici, fără să facă exces.

” Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume.

Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9.00, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica, uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci, țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a declarat Inna, pentru Revista Viva!.

Inna [Sursa foto: Instagram]