Ce a învățat Ela Crăciun în timpul pandemiei de coronavirus

Ela Crăciun este recunoscătoare pentru timpul de calitate petrecut alături de familie și spune că a învățat să facă anumite lucruri la care nu se aștepta.

Cel mai important lucru pe care l-am înțeles este că am fost printre cei norocoși. Familia mea a fost bine, am putut să lucrez în continuare de acasă, am avut posibilitatea să donez bani sau alimente și să reușesc astfel să îi ajut și pe alții. Greul nu a fost la noi, cei care a trebuit să stăm acasă. Greul a fost la personalul din prima linie, la persoanele care au fost afectate de acest virus sau care au pierdut pe cineva. Eu îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care mă trezesc și pentru fiecare bucurie măruntă pe care am șansa să o trăiesc.

Știu că toți am fost afectați, nu ne-a fost ușor, dar sunt sigură că pentru mulți dintre noi s-au întâmplat și lucruri bune în aceste luni, că am învățat ceva nou, că am devenit mai recunoscători, că am avut poate timp și să ne odihnim (să nu uităm totuși că stresul este una dintre bolile secolului).

Poate sună puțin infantil, dar eu una am învățat încă o dată că nu există nu pot, ci doar nu vreau. Știți câte lucruri aveam pe lista de „nu pot, nu am timp, nu știu”? O mulțime… Ei bine, uite că pot mai mult decât credeam.

Ce am reușit eu să fac în aceste două luni

Am gătit cele mai bune prăjituri

I-am pregătit Alesiei deserturile copilăriei mele și am bifat o premieră, am făcut pentru prima dată niște chifle super simplu de făcut, care au strâns peste un milion de vizualizări.

Am stat cu copiii așa cum nu am mai stat de mai bine de 8 ani

Nu fac pe mama eroină, nu zic că e ușor să faci asta (copiii au o energie de neegalat) și sunt convinsă că mămicile care stau acasă și nu au un ajutor (bunică, bonă) nu se distrează toată ziua, dar a fost minunat să pot să stau atât de mult cu copiii, să ne jucăm la orice oră au vrut ei și să pot să-i sărut în fiecare seară de noapte bună.

Am reamenajat balconul

Mi-am dorit întotdeauna să am un spațiu de relaxarea acasă, să fac ceva special pentru cei mici și, uite că acum am avut ocazia.

Am învățat să mă coafez și să îmi fac unghiile singură

Vă rog să nu râdeți de mine la partea asta, dar am avut dintotdeauna două fixații: unghiile și părul. Lucrând în televiziune, îmi spuneam că „de nevoie” mă coafez tot timpul. Ei bine, acum mi-a cam lipsit asta. Și nu vă imaginați că mă refer la ceva complicat, îmi place doar să fie bine întins cu peria și, din când în când, mă încumet la niște bucle. Încă nu pot să zic că îmi iese perfect, dar am descoperit că mă descurc în situații de urgență să-mi fac unghiile cu ojă semipermanentă, dar și să-mi aranjez singură părul.

Am făcut în sfârșit curățenie în garaj și în spațiile de depozitare și am aruncat tot ce era de prisos

Mama se ruga de mine de câțiva ani să-l aranjez, dar amânam mereu și nu-mi găseam timp. Uite că acum am reușit și am pus deoparte o grămadă de cadouri pe care plănuiesc să le ofer într-o serie de giveaway-uri pe instagram.

Am reușit să strâng bani și produse pentru persoanele care aveau nevoie de ajutor și v-am mobilizat și pe mulți dintre voi

De ziua mea, le-am cerut prietenilor mei să doneze bani pentru Fundația Prețuiește Viața, mi-am îndemnat urmăritorii de pe instagram să susțină prin SMS cazurile în care am crezut și am strâns alături de brand-uri care îmi sunt aproape produse care au pus zâmbete pe fețele multor oameni.

Sunt sigură că lista mea de lucruri învățate în această perioadă de urgență se va mări în luna mai, pentru că eu nu aștept ziua de 15 mai ca pe Ziua de Crăciun. Deși lucrurile se vor relaxa puțin, nu mă încumet să zic că ne vom vedea liniștiți de viață. Intrăm însă într-o altă etapă și sunt curioasă ce voi învăța în perioada viitoare”, a scris vedeta pe blogul ei, www.elacraciun.ro.