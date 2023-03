Ce a observat Cristina Șișcanu la scurt timp după vizita Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda! Soția lui Mădălin Ionescu a făcut public tot: „Nu știm ce s-a întâmplat, s-a evaporat”

In articol:

Cristina Șișcanu și familia Gabrielei Cristea au o relație specială. Prezentatoarea TV este nașa de cununie a vedetei și a lui Tavi Clonda. Mai mult decât atât, aceasta a botezat-o și pe fiica lor, Iris. Cele două familii se întâlnesc des și petrec timp împreună, însă de fiecare dată, după întâlnirea celor mici, casa este un dezastru.

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Prezentatoarea TV postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa de zi cu zi.

Recent, vedeta a împărtășit cu fanii săi că a fost vizitată de fina ei de cununie Gabriela Cristea, împreună cu Tavi Clonda și fetițele sale. Iris și Victoria s-au jucat împreună cu Petra, în timp ce adulții au povestit și s-au relaxat.

După cum era de așteptat, după câteva ore de liniște, Cristina Șișcanu a găsit dezastru în casă, în urma celor mici.

Acest aspect nu ar fi fost o problemă dacă prezentatoarea TV ar fi găsit, totuși, lucrurile importante ale casei la locurile sale. Astfel, vedeta a mărturisit în mediul online că telecomanda cu care aprinde lumina din bucătărie s-a rătăcit și nu știe pe unde să o mai caute. De asemenea, aceasta a adăugat faptul că nu este prima dată când se întâmplă acest lucru.

Cristina Șișcanu speră să o găsească, întrucât este indispensabilă în casa sa. Totuși, dacă acest lucru nu se va întâmpla, va fi nevoită să cumpere una nouă.

„ Ieri, toată ziua, cu copiii, cu nebuniile, cu joacă, cu distracție, au fost și finuțele la noi, Iris și Victoria (n. red fiicele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda), s-au jucat fetele, au întors casa cu fundul în sus, iar cum nu găsim o telecomandă cu care aprindeam lumina în bucătărie. Totuși sperăm că o găsim, am căutat-o și în gunoi, nu știm ce s-a întâmplat, s-a evaporat. Ni s-a mai întâmplat lucrul acesta și am găsit-o într-o casetă de jucării, am căutat și acum, dar nu am găsit-o, însă la câte jucării sunt acum în dulapul Petrei poate ceva ne scapă. Ei, dacă nu o găsim, luăm altă telecomandă”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu, Mădălin Ionescu și fiica lor, Petra [Sursa foto: Instagram]