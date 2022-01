Ce a observat numerologul Mihai Voropchievici la scrisoarea de iertare a polițistului care a ucis-o pe Raisa: "V-ați întrebat cum de a avut acces așa de repede în Poliție"

In articol:

Mihai Voropchievici a observat câteva amănunte importante în scrisoarea pe care agentul Constantin Popescu a redactat-o pentru părinții fetiței decedate. Numerologul a dezvăluit că există anumite legături între caligrafia tânărului și trăsăturile lui de caracter.

Citeste si: A venit rezultatul cu evaluarea psihologică la care a fost supus polițistul care a lovit-o mortal pe Raisa. Ce au descoperit specialiștii

Mihai Voropchievici: "V-ați întrebat cum de a avut acces așa de repede în Poliție"

Mihai Voropchievici a citit de mai multe ori scrisoarea de iertare a polițistului care a provocat accidentul de pe Bulevardul Laminorului. Numerologul a declarat că detaliile referitoare la caligrafia agentul indică anumite tipologii de caracter precum autoritar, curajos, agresiv, violent, cu spirit de decizie și reușită rapidă: "Caligrafia indică următoarele tipologii: caracterul- curajos, întreprinzător, tentație de dur și agresiv și ranchiunos. Dar, impetuos, nerăbdător, câteodată violent, sincer și autoritar.

Scrisoarea redactată de polițist pentru familia Raisei [Sursa foto: Captură tv]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Foarte muncitor, cu spirit de decizie și reușită rapidă. Reușita asta rapidă ați văzut-o și v-ați întrebat cum de a avut acces așa de repede în Poliție. Sensibilitate la nivelul capului, posibile răni, operații. Fire independentă, individualistă, care nu acceptă imixtiuni ale altor persoane în deciziile lui.", a declarat numerologul, pentru antena3.ro.

Polițistul care a provocat accidentul de pe Bulevardul Laminorului [Sursa foto: Captură tv]

"Este o persoană foarte bună în comunicare"

Caligrafia nu a fost singurul element pe care Mihai Voropchievici l-a analizat atunci când a văzut scrisoarea agentului Constantin Popescu. Numerologul a fost atent și la alinierea în pagină, la spațierea dintre rânduri, dar mai ales la modul în care polițistul a ținut să-și exprime regretul față de familia îndoliată. El a dedus că tânărul este o persoană foarte inteligentă, care știe să comunice foarte bine atât verbal, cât și în scris: "Caligrafia indică următoarele tipologii: caracterul- curajos, întreprinzător, tentație de dur și agresiv și ranchiunos. Dar, impetuos, nerăbdător, câteodată violent, sincer și autoritar. Foarte muncitor, cu spirit de decizie și reușită rapidă. Reușita asta rapidă ați văzut-o și v-ați întrebat cum de a avut acces așa de repede în Poliție. Sensibilitate la nivelul capului, posibile răni, operații.

Citeste si: Ce a făcut polițistul care a ucis-o pe Raisa, în urmă cu puțin timp? Șeful Europol a făcut anunțul: „Și-a închis telefonul mobil”

Fire independentă, individualistă, care nu acceptă imixtiuni ale altor persoane în deciziile lui. Orgolios și împrăștiat, acționează pe impuls, dar foarte bun în comunicare. Citind inițial scrisoarea am avut senzația că parcă cineva i-a dictat textul acesta, dar din ce am găsit aici este o persoană foarte bună în comunicare. Ideile îi vin pe parcursul scrierii acestei scrisori- este foarte bun și în scris și în vorbit. Dar, are instabilitate, impulsivitate și mult teribilism.

Undeva buclele unor litere îți arată că este o fire discriminatoare, dar este foarte inteligent, dar și introvertit. Este analitic, are o mare doză de egoism, adică ajută, dar nu se implică emoțional, adică undeva are nuanțe de actor.", a mai spus Mihai Voropchievici, pentru sursa citată.

Distribuie pe: