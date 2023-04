Ce a pățit Andreea Antonescu în ziua în care și-a adus pe lume cea de-a doua fetiță. Artista nu a crezut vreodată că i se va întâmpla asta: „În secunda doi tensiunea mea a crescut la 18”

In articol:

Andreea Antonescu a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetiță a sa în urmă cu circa 4 luni. Venice Victoria este acum vedeta familiei, fiind răsfățată de toată lumea, de la mic la mare. Sora sa mai mare, Sienna, se declară îndrăgostită de mezină și, chiar dacă momentan locuiește în America alături de tatăl ei pentru a studia, reușesc să se vadă pe rețelele de socializare.

Chiar în ziua în care artista a născut, a avut parte de o surpriză cu totul neașteptată din partea mamei și fiicei sale.

Încă cu emoție în glas, Andreea Antonescu a mărturisit că, cu puțină vreme înainte să nască, și-a dorit tare mult să vorbească la telefon cu fiica sa, despre care credea că se află în America, însă mama sa a insistat să mai amâne acest moment, artista neștiind că, de fapt, Sienna se afla în România și în scurt timp avea să o întâlnească chiar când se va fi aflat pe patul de spital după naștere.

„Întâlnirea dintre ele a fost uau! Eram la maternitate și nu apucasem să vorbesc cu Sienna în ultimele 24 de ore, deși eu am insistat la mama să mi-o dea la telefon. Mama tot invoca diverse motive și atunci m-am gândit că poate nici mama nu vrea să-mi spună, dar fiind o fetiță sensibilă ar fi afectată dacă îi spun că eu chiar merg să nasc și ar avea emoții pentru mine. Și am zis că poate vorbesc cu ea în momentul în care am și născut. Și am născut, totul bine și frumos, am ajuns la mine în rezervă și când am ajuns acolo, s-a deschis ușa și au intrat Sienna și mama, despre care nu aveam habar.

În secunda doi tensiunea mea a crescut la 18, tensiune care m-a ținut cred că prima lună, pentru că atunci mi s-a declanșat, datorită emoției și a fericirii, și a fost superb. Sienna este absolut înnebunită după pitică, o iubește la maximum, își face deja planul. Vrea să o ajute la teme, pe ascuns, fără să știu eu, vrea să fie stilista personală a fetiței, îi cumpără hăinuțe. Sienna face 12 ani acum, în mai.”, a spus Andreea Antonescu, conform Playtech.

Când va avea loc botezul micuței?

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Antonescu a mărturisit că va organiza botezul fiicei în luna iunie, chiar dacă depășește termenul standard pentru astfel de ceremonii. Artista a luat această decizie pentru a putea să fie alături de ea și fiica sa cea mare, Sienna, care atunci va lua vacanță de la școală.

„Botezul va avea loc undeva în luna iunie, pentru că și Sienna se va întoarce atunci de la școală din State în România, atunci va lua vacanță și vreau să fie și ea prezentă.”, a declarat Andreea Antonescu, conform aceleiași surse enunțate anterior.