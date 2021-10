Ce a pățit Andreea Raicu din cauza lui Tudor Chirilă? Vedeta a povestit totul despre relația lor!

Andreea Racu și Tudor Chirilă [Sursa foto: Instagram] 18:07, oct 4, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

Deși este una dintre cele mai frumoase femei din România, Andreea Raicu nu se poate mândri cu "norocul" ei în dragoste. De asemenea, este cunoscută drept și o persoană discretă în ceea ce privește viața personală.

De-a lungul timpului, vedeta și-a ținut relațiile în privat, însă, cu toate acestea, a oferit sfaturi femeilor care aveau experiențe asemănătoare ei.

În cadrul unui interviu, Andreea a mărturisit că nu este chiar singură, însă nu a dorit să-i dezvăluie identitatea. Aceasta a mai declarat faptul că deși sunt la început, acest bărbat o face foarte fericită.

"Am spus că mă întâlnesc cu cineva. Dar ştii de ce nu-mi place să vorbesc? Pentru că începe aşa o întreagă căutătură. Şi cu ce face, şi cu ce vârstă are… Drept pentru care, nu-mi doresc să vorbesc despre subiectul ăsta. Consider că am lucruri mai importante pentru mine pe care vreau să le spun decât astea. Da! (n.r. este îndrăgostită). Dar de ce oamenii nu vor să înţeleagă că nu vreau să vorbesc despre asta… Nu vă spun nimic", a spus Andreea Raicu.

Andreea Raicu, despre relația cu Tudora Chirilă: "Am fost într-o relație toxică"

Andreea Raicu și Tudor Chirilă [Sursa foto: Instagram]

În cadrul aceluiași interviu, Andreea discutat subiectul relației ei cu Tudor Chirilă. Vedeta a considerat-o ca fiind toxică, plină de suișuri și coborâșuri, având nevoie chiar de terapie.

Cei doi s-au despărțit acum mult timp, însă abia acum, vedeta a avut curajul să explice situația.

"Am avut o relaţie toxică, lungă, de şapte ani. Nu mai eşti tu, nu mai eşti fericit. Persoana respectivă în loc să te susţină, e împotriva ta….

Eşti veşnic tensionat, îţi pierzi încrederea în tine… Nu e un subiect dificil pentru că am putut să mă uit la ele. Relaţiile dificile pot fi şi la 40 de ani…", a mai declarat Andreea Raicu

Andreea Raicu, profund afectată de moartea tatălui său

Frumoasa româncă a marcat cei 20 de ani de la moartea tatălui său cu un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Bărbatul s-a stins din viață când aceasta era tânără.

Cel mai mare regret al vedetei este, conform declarațiilor ei, că nu i-a spus tatălui său cât de mult îl iubește, chiar dacă relația lor nu a fost una foarte apropiată.

"Acum îmi dau seama că eu semăn foarte bine cu tata la buze și la forma ochilor, deși mulți spuneau că semăn cu mama. Eu n-am avut o relație foarte apropiată și caldă cu el. Când am crescut și am putut să-i zic ceva, am făcut-o, dar când a plecat dintre noi mi-am dat seama că nu i-am spus te iubesc. Am trăit cu regretul ăsta mulți ani. Am vrut să-i fac pe oameni să conștientizeze că ni se întâmplă tuturor să avem momente tensionate cu părinții. Noi toți avem nevoie să auzim că suntem iubiți, chiar dacă o facem prin fapte avem nevoie și de cuvinte.

Părinții mei nu mi-au spus niciodată te iubesc. Atâta timp cât nu ai primit în copilărie, nu știi să dai mai departe. E important ca oamenii din viața noastră să știe că ei sunt importanți în viața noastră. De multe ori te gândești că trebuie să fie ceva senzațional ca să spui asta.

Noi nu suntem obișnuiți cu emoțiile, de asta am și scris acest jurnal al emoțiilor. Avem emoții care s-au strâns în noi și de asta acum oamenii sunt foarte anxioși. Trauma nu e evenimentul, ci felul în care m-am simțit. Capacitatea mea emoțională nu era destul de dezvoltată", a povestit Andreea în cadrul unei emisiuni tv.