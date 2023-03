Ce a pățit DJ Harra într-un restaurant?! A rămas cu un gust amar după această experiență: „Oamenii alergau cu nota asta de plată după mine”

In articol:

DJ Harra a scos hituri pe bandă rulantă, care răsună în cluburi, la petreceri și la radio. Ceea ce a atras atenția oamenilor asupra sa a fost modul în care artista a ales să își mixeze melodiile, mai exact fără să poarte sutien.

Fiind foarte cunoscută, vedeta este des invitată la tot felul de evenimente, iar sumele de bani în urma acestora sunt destul de considerabile.

Recent, DJ Harra a avut parte de o întâmplare nu prea plăcută în cadrul unui local din țară. Artista a petrecut ceva timp alături de câteva persoane într-un loc în care se puteau relaxa, iar cea care a plătit toată consumația a fost chiar ea. Însă, mare i-a fost mirarea când la finalul serii, nota de plată a venit cu o sumă destul de mare de bani, peste 1.700 de lei. DJ-ița și-a dat seama abia acasă că a fost păcălită, iar a doua zi l-a sunat pe cel care deține locația și au reușit să rezolve problema.

„Eu la matematică nu am fost niciodată olimpică, dar la un calcul simplu...Sunt 600 și ceva de lei. Este emisă la ora două fără zece, și la ora aia oamenii alergau cu nota asta de plată după mine să le dau 1.750 lei. Eu știam clar că nu are cum să fie atât de mult, că știam ce s-a consumat. Culmea, din nota aceasta eu am băut două ape. A doua zi l-am sunat pe domnul antreprenor, să descurcăm nota. Eu am dres-o până la urmă, i-am explicat omului.”, a spus DJ Harra într-o emisiune.

DJ Harra, probleme cu o asistentă de la spital

Se pare că problemele se țin scai de DJ Harra, deoarece în urmă cu aproximativ o săptămână, aceasta a mai povestit o întâmplare care a lăsat-o cu un gust amar. Vedeta a susținut că în timp ce se afla cu mama ei pentru ca femeia să facă o transfuzie de sânge, a luat decizia de a grăbi oarecum procesul, iar acest lucru a declanșat o alergie severă pe corpul mamei sale. Artista a mai mărturisit că asistenta șefă ar fi vorbit urât cu pacienții, a ridicat tonul la părintele său, iar pe ea ar fi agresat-o fizic și verbal.

„Problema din spital, a deciziilor din spital, a deciziilor pe care le iau asistentele și atitudinea acestora ar trebui sesizată și rezolvată. Una dintre asistentele pe care le-a avut mama mea a luat decizia de a-i grăbi transfuzia de sânge, de la patru ore la o oră și jumătate. Acest lucru i-a provocat mamei mele o alergie destul de severă pe corp și un viitor șoc anafilactic. Noroc că cineva din salon, care a mers și a anunțat, după care a venit medicul și a rezolvat. Pe de altă parte, asistenta șefa a secției, de pe secția de Gastro a spitalului, în afară faptului că se comporta extrem de urât cu pacienții, țipa la ei, îi jignea, pe mine personal m-a împins, m-a agresat fizic și verbal, din cauza că eram acolo. A ridicat tonul și la mama mea.", a declarat Dj Harra.